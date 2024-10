La saison du PSG en danger : Luis Enrique face à un défi colossal

Luis Enrique et le PSG abordent un tournant décisif et risqué de sa saison. Avec l’OM en ligne de mire dimanche soir, le Paris SG va faire face à un calendrier qui pourrait tout chambouler pour l’avenir du projet parisien.

Le PSG face à ses premiers doutes de la saison

Pour la première fois depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le PSG traverse une sérieuse période de doute. Si en Ligue 1 les difficultés sont minimes, Ligue des Champions, elles s’accumulent et mettent en lumière les lacunes d’un effectif trop jeune et en pleine construction. La concurrence apportée cette saison par des clubs comme l’OM et l’AS Monaco en rassure pourtant l’entraîneur du Paris SG sur le début de saison de son club.

« On a cinq points de plus que l’année dernière. On a commencé encore mieux. Monaco et Marseille sont à un autre niveau. Si cela se poursuit, on va voir. C’est positif pour tout le monde, ça maintient les joueurs motivés », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Le technicien espagnol, pourtant assuré d’un avenir à long terme à Paris, pourrait voir sa mission se compliquer considérablement. Le calendrier qui se présente est particulièrement chargé et les prochains matchs pourraient être décisifs pour la suite de la saison.

L’OM, une menace sérieuse

Leader incontesté de Ligue 1, le PSG a pourtant montré des signes de faiblesse ces dernières semaines. Des doutes persistent en défense comme en attaque, et le prochain Clasico contre l’Olympique de Marseille s’annonce comme un véritable tournant. L’OM, ambitieux et libéré de toute compétition européenne, pourrait bien profiter des hésitations parisiennes pour s’emparer de la tête du championnat. De plus, l’AS Monaco, en pleine forme, constitue également une menace sérieuse.

La Ligue des Champions, un autre front ouvert pour le Paris SG

En Ligue des Champions, le parcours du PSG est également semé d’embûches. Après une victoire poussive face à Gérone, les Parisiens n’ont plus connu le succès. Le nouveau format de la compétition ne laisse aucune marge d’erreur, et le tirage au sort a placé le PSG dans un groupe particulièrement relevé. Affronter l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, Salzbourg et Manchester City relève du parcours du combattant. Une élimination précoce serait un véritable coup dur pour le club et pour Luis Enrique.

Une saison à hauts risques

Le PSG se retrouve ainsi confronté à une situation inédite. Les objectifs fixés en début de saison semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Une saison blanche, impensable il y a quelques mois, n’est plus à exclure. Luis Enrique et ses joueurs devront rapidement relever la tête pour éviter de voir s’écrouler tout un projet.