OM – PSG : Une surprise préparée par Luis Enrique dans son onze ?

Ce dimanche soir, l’OM et le PSG se retrouvent au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Luis Enrique pourrait surprendre tout le monde dans sa composition pour ce choc de Ligue 1.

OM – PSG : Luis Enrique face à un casse-tête en attaque

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’affrontent dans un Classique qui promet d’être électrique. Les Marseillais, en pleine forme, rêvent de mettre fin à une longue série de défaites face à leur rival parisien. De leur côté, les Parisiens, portés par les ambitions de leur nouvel entraîneur Luis Enrique, visent une victoire qui leur permettrait de conforter leur place de leader.

Les duels au milieu de terrain, entre Vitinha et Pierre-Emile Hojbjerg notamment, s’annoncent intenses. Et en attaque, Randal Kolo Muani, recrue phare du PSG à l’été 2023, aura à cœur de montrer tout son talent face à la défense marseillaise. D’ailleurs, selon plusieurs sources concordantes, l’entraîneur parisien pourrait surprendre tout le monde en titularisant l’international français à la pointe de l’attaque.

Si Marco Asensio et Kang-In Lee ont été préférés au poste de numéro 9 lors des dernières rencontres du PSG, Kolo Muani pourrait faire son retour dans le onze demain soir face à l’OM. Le joueur de 26 ans formera le trio d’attaque avec ses compatriotes Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pour le reste, Luis Enrique devrait opter pour une composition assez prévisible.

Gianluigi Donnarumma est attendu dans les perches devant une défense composée de Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha sera associé à Warren Zaïre-Emery et Joao Neves.

Au-delà de la rivalité historique, ce match a des enjeux sportifs considérables. Une victoire marseillaise permettrait à l’OM de revenir à hauteur du PSG au classement et de relancer la course au titre. Pour les Parisiens, il s’agit de confirmer leur domination et de creuser l’écart avec leurs poursuivants.

La compo probable de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier

Milieux : Harit, Hojbjerg, Rabiot

Attaquants : Greenwood, Wahi, Henrique.

Le onze possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Neves, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Dembélé, Kolo Muani, Barcola.