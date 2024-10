Mercato : L’OM annonce le gros coup de l’été 2025, c’est validé !

Grâce à son implication, Mehdi Benatia est l’une des chevilles ouvrières du nouveau projet de l’OM. Alors que le club vient de boucler un mercato impressionnant, le dirigeant marocain a lâché la grosse nouvelle.

OM : Pierre-Emile Hojbjerg verra son contrat prolonger

L’Olympique de Marseille (OM) a réalisé un mercato estival très ambitieux, marqué par l’arrivée de nombreux joueurs de qualité. Si l’un d’entre eux sort du lot, c’est bien Pierre-Emile Hojbjerg. Prêté par Tottenham, l’international danois s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Et pour cause, c’est en grande partie grâce à l’attrait du projet sportif mené par l’entraîneur italien que Marseille a réussi à attirer autant de joueurs de renom. Clément Lenglet, défenseur du FC Barcelone et ami proche de Hojbjerg, confirme cette tendance :

« Je savais que ça allait se faire. La présence de Roberto De Zerbi a certainement pesé, il l’a connu quand il était à Brighton et le coach a fait un super boulot là-bas. Il y a un respect, une reconnaissance mutuelle entre eux, ça ne m’a pas étonné qu’ils se rejoignent « , a-t-il confié à La Provence.

Le défenseur français poursuit : « Hojbjerg a pris le temps de se renseigner sur le club, sur la ville et sur le projet sportif avant de s’engager. Il a voulu être sûr de faire le bon choix et il ne le regrette pas ».

L’arrivée de De Zerbi à l’Olympique de Marseille a donc eu un impact considérable sur le recrutement du club. Le technicien italien, apprécié pour son style de jeu et sa capacité à faire progresser ses joueurs, attire de nombreux talents.