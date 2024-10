Le Classique sous tension : L’OM privé de deux éléments clés contre le PSG

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi a communiqué son groupe pour ce choc et devra se passer des services de deux éléments clés.

Coup dur pour l’OM : Merlin et Garcia forfait pour le Classique

Le Classico français est de retour. Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans un match au sommet. Séparées par un seul petit point au classement, les deux équipes se livrent une bataille sans merci pour le titre de champion de France.

Alors que les supporters marseillais espéraient voir Quentin Merlin faire son retour dans le groupe des 23 joueurs retenus, Roberto De Zerbi a confirmé ce dimanche que le latéral gauche était finalement forfait en raison d’une blessure à la cuisse avec l’équipe de France espoir et encore trop juste physiquement pour ce Classique.

Une absence de poids pour les Marseillais, qui devront donc compter sur Lilian Brassier, inhabituel à ce poste, pour compenser. L’entraîneur italien a également dû faire face à un forfait de dernière minute : Ulisses Garcia, gêné par des douleurs, ne figure pas dans la liste des convoqués.

En attaque, tous les regards seront tournés vers Elye Wahi, auteur d’un but face à Montpellier et désireux de confirmer ses débuts prometteurs sous le maillot marseillais. Ce match s’annonce comme une rencontre décisive dans la course au titre. Les deux équipes sont actuellement dans le haut du classement et une victoire serait un véritable coup de boost pour la suite de la saison.

Le groupe de l’OM

Voici les 23 joueurs retenus par coach De Zerbi, pour la réception de Paris ce soir à l'Orange Vélodrome !

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Brassier, Cornelius, Koum, Lirola, Meité, Murillo

Milieux : Bakola, Hojberg, Harit, Kondogbia, Koné, Rabiot, Rongier

Attaquants : Abdakkah, Greenwood, Rowe, Luis Henrique, Maupay, Wahi.