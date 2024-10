OM – PSG : Le doute plane sur la présence de Quentin Merlin

L’OM espère compter sur Quentin Merlin pour le Classique contre PSG, mais Roberto De Zerbi reste prudent. Son retour à la compétition pourrait être reporté.

Roberto De Zerbi entretient le doute pour Quentin Merlin

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce bouillant. Ce dimanche, le Vélodrome accueillera un duel au sommet entre les deux principaux prétendants au titre. Si les trois points de la victoire revêtent une importance capitale pour les deux équipes rivales, Roberto De Zerbi devra composer avec un effectif diminué par les blessures.

Faris Moumbagna et Valentin Carboni sont déjà assurés de manquer cette rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Quentin Merlin, quant à lui, a repris l’entraînement cette semaine après plusieurs semaines d’indisponibilité. Son retour est une excellente nouvelle pour l’OM, cependant sa participation au Classique reste incertaine. « Brassier va bien, Garcia et Merlin on verra demain », a déclaré l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

Si le latéral gauche ne semble pas encore à 100% de ses moyens, il pourrait néanmoins être convoqué dans le groupe de Roberto De Zerbi. Et en cas de forfait, Quentin Merlin devrait retrouver l’équipe pour le déplacement à Nantes. Malgré ces difficultés, l’entraîneur italien et ses joueurs ont à cœur de réaliser une solide performance pour espérer décrocher une précieuse victoire face au PSG.