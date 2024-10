Lucas Chevalier divise le LOSC après le derby houleux à Lens

Un peu trop expressif après la victoire de son équipe au Stade Bollaert, samedi soir, contre le RC Lens, le portier du LOSC, Lucas Chevalier, divise en interne. L’entraîneur et le président lillois ont réagi différemment à son attitude.

Bruno Genesio recadre Lucas Chevalier après Lens – LOSC

Lucas Chevalier s’est retrouvé au cœur d’une polémique après le derby remporté par le LOSC face au RC Lens. Ses célébrations jugées provocantes, notamment des gestes à l’encontre des supporters lensois, ont enflammé les tensions à la fin du match. Interrogé sur l’attitude de son joueur, Bruno Genesio a reconnu que Chevalier avait franchi une ligne.

« C’est encore un très jeune joueur, et il a peut-être été emporté par l’émotion du moment. Mais il faut qu’il comprenne que ce genre de comportement n’a pas sa place dans le football », a confié Bruno Genesio en conférence de presse. L’entraîneur lillois a également révélé avoir eu une discussion ferme avec son gardien pour le rappeler à l’ordre. Une fermeté que ne partage pas forcément le président des Dogues.

LOSC : Létang défend Chevalier après les tensions du derby

De son côté, Olivier Létang, le président du LOSC Lille, a condamné ces actes, tout en rappelant le contexte très particulier de ce derby. En zone mixte après le match, le premier responsable du club nordiste a tenu à prendre la défense de son gardien.

« Il y a effectivement Lucas (Chevalier), mais qui est Lillois, qui a été formé au club, qui pendant 95 minutes a entendu des insultes derrière lui. On lui a dit qu’il fallait toujours rester mesuré, respectueux, on a beaucoup de respect pour tout le monde. Je pense que ça, c’est très important. Mais oui, effectivement, il y avait beaucoup de satisfaction ce soir. (…) C’est un jeune garçon, un jeune joueur. Je n’ai pas envie de retenir ça de sa soirée. C’est un super mec, humainement. Donc on ne va pas stigmatiser ça », a expliqué Olivier Létang.

Ces incidents soulèvent la question de la place de la provocation dans le football moderne. Si l’enthousiasme est une qualité essentielle pour un sportif de haut niveau, il ne doit pas se faire au détriment du respect de l’adversaire et des règles du jeu.