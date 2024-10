Angers SCO : Enfin la délivrance pour Alexandre Dujeux

Ce samedi après-midi, Angers SCO a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne, mettant fin à une série de huit matchs sans succès. En conférence de presse, Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO, a exprimé sa joie après cette belle performance de son équipe.

Une victoire attendue pour Alexandre Dujeux et Angers SCO

Pour Alexandre Dujeux, Angers SCO « attendait cette victoire depuis plusieurs matchs ». Il a ensuite déclaré se sentir « heureux et soulagé. Nous étions mieux ces derniers temps. Sur les cinq derniers matchs avant celui-ci, nous n’avions perdu qu’une seule fois, mais nous avions fait quatre matchs nuls. On n’avance pas beaucoup avec des matchs nuls. Donc là, on savoure ; il y a forcément une part de soulagement », a ajouté le technicien français de 48 ans.

Angers SCO s’est imposé avec un score de 4-2 grâce à des buts de Himad Abdelli, Jean-Eudes Aholou, Ibrahima Niane et Bamba Dieng. Selon Alexandre Dujeux, c’est une victoire méritée pour les siens. « On marque quatre buts, c’est bien. C’était un match avec beaucoup de pression, puisqu’il se jouait entre deux équipes pour qui chaque point compte. Ce sont des matchs jamais évidents à négocier. Quand on travaille au quotidien pour exister dans une compétition comme la Ligue 1, une victoire comme celle-ci fait vraiment du bien. On la sentait venir, car ces derniers temps, ce qu’on fait est plutôt cohérent. »

Pour conclure, le technicien français invite ses joueurs à vite oublier cette première victoire et à se concentrer sur le prochain duel face à l’AS Monaco. « On est content, mais on ne s’enflamme pas parce qu’on a gagné un match. Dans notre position, c’est vrai que ça fait du bien. » Grâce à ce succès, Angers SCO quitte la zone rouge et s’installe à la 14e place avec 7 points.