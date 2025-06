Mercato: 4,3M€, l’OGC Nice dégaine pour un prodige norvégien

Le mercato estival continue de suivre son cours à l’OGC Nice avec plusieurs joueurs ciblés. En attaque, les Aiglons jettent leur dévolu sur Tobias Gulliksen, jeune norvégien de 21 ans, évoluant à Djurgården IF.

Mercato : L’OGC Nice passe à l’action pour Tobias Gulliksen

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Djurgården IF, Tobias Gulliksen pourrait changer d’air et rejoindre l’OGC Nice cet été. En lice pour les barrages de la Ligue des Champions, les pensionnaires de la Ligue 1 française sont sous le charme du jeune attaquant norvégien, qu’il considèrent comme un bon profil offensif. Durant la saison écoulée, le natif de Drammen a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 32 matchs.

Tobias Gulliksen a le profil d’un meneur de jeu, mais il peut également évoluer en tant que deuxième attaquant. Il a été élu jeune joueur de la Ligue Europa Conférence pour le compte de l’exercice 2024-2025. Sa polyvalence et sa palette technique font partie des raisons pour lesquelles l’OGC Nice s’active pour son recrutement.

D’après Fotboll Dirket, les Aiglons auraient soumis une offre de 4,3 millions d’euros à Djurgården IF, mais le club suédois l’a rejetée, réclamant 5 millions d’euros. Par conséquent, l’OGC Nice va devoir revoir ses capacités financières pour Tobias Gulliksen, tout en tenant compte de la concurrence. Sur le marché, l’attaquant de 21 ans est dans le viseur de Stuttgart FC, prêt à payer l’indemnité de transfert, mais le Norvégien envisage d’évoluer en France.