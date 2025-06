Mercato PSG: Enrique valide un super coup en Amérique du Sud

Désireux d’attirer un renfort de poids au milieu de terrain durant ce mercato estival, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait donné son aval à Luis Campos pour le recrutement d’un crack sud-américain. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique adule un crack de Palmeiras

Comme annoncé récemment, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Richard Rios, le milieu défensif colombien de Palmeiras. Une information confirmée ce samedi par un média sud-américain. En effet, selon le média TelemundoSports, Luis Enrique aurait validé ce transfert. Pour rappel, Luis Campos s’intéressait déjà à ce joueur l’été dernier.

La priorité pour ce mercato estival reste le recrutement d’un défenseur central droit pour préparer la succession de Marquinhos. Mais le conseiller sportif du PSG ne se privera pas non plus de dégainer en cas d’opportunité, au milieu ou en attaque. Concernant le secteur médian, Richard Rios pourrait quitter le championnat brésilien et les rangs de Palmeiras pour venir renforcer le Paris SG dès cet été. 🚨 ¡Richard Ríos podría vestirse de azul!



Le joueur de 25 ans aurait tapé dans l’œil de Luis Enrique et Luis Campos pourrait faire une offre de 30 millions d’euros dans les jours à venir pour le recruter. Technique, hargneux et polyvalent, Richard Rios coche toutes les cases pour s’intégrer dans l’équipe du PSG et se fondre aisément dans le système de jeu du technicien espagnol.

Ses statistiques, notamment 4 buts et 2 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, témoignent de sa capacité à peser dans l’entrejeu, tandis que sa « grinta » et son endurance séduisent particulièrement Luis Enrique, soucieux d’apporter de la fraîcheur et de la rotation à son effectif. Arrivé en mars 2023, Richard Rios est lié à Palmeiras jusqu’au 31 décembre 2028.