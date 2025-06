Info Mercato : L’OGC Nice veut chiper un roc défensif à l’OL

En quête de renforts en défense, l’OGC Nice rôde autour d’une cible parfaite de l’OL. Les Aiglons souhaitent signer Juma Bah, alors que ce dernier est annoncé proche du club rhodanien.

Mercato OGC Nice : Juma Bah dans le viseur !

Le 30 juin prochain, Juma Bah ne sera plus un joueur du RC Lens. L’international sierra-léonais sera en fin de prêt et retournera à Manchester City. N’entrant pas dans les plans de Pep Guardiola, il connaîtra une nouvelle aventure sous forme de prêt la saison prochaine. Pour le moment, le nouveau point de chute de Juma Bah n’est pas encore connu.

Selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais semble être ce club qui va accueillir le défenseur central, dans le cadre du transfert de Rayan Cherki. Mais aux dernières nouvelles, l’OGC Nice s’est immiscé dans le dossier avec un intérêt particulier. D’après Fabrizio Romano, les Aiglons se sont renseignés sur Juma Bah, présentant un projet séduisant. 🚨👀 Understand Manchester City defender Juma Bah will decide his next club on loan between Olympique Lyon and also OGC Nice!



OL have approached player’s camp as @hugoguillemet reports, while OGC Nice have also presented their project.



Decision soon. 🇫🇷 pic.twitter.com/ztkFgYnqOp— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025

Même si aucune offre niçoise n’est encore parvenue à Manchester City, cette approche lance les couleurs d’une rivalité avec l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, Juma Bah est en instance de trouver sa nouvelle destination et son choix pourrait se jouer entre l’OGC Nice et les Gones. Histoire de signer son retour en Ligue 1, après une expérience réussie avec le RC Lens la saison dernière.