Le Clasico tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tourné au cauchemar pour Kylian Mbappé. Pour son premier Real-Barça en Liga sous les couleurs madrilènes, l’attaquant vedette de l’équipe de France n’a pas su répondre aux attentes et a déçu ses fans par une prestation bien en deçà de ses capacités. Le FC Barcelone a infligé une défaite cuisante (0-4) aux Merengues, une humiliation que Mbappé voudra sans doute vite oublier.

Real-Barça : Kylian Mbappé en crise après un Clasico catastrophique

Face au Barça, Kylian Mbappé s’est montré peu incisif. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : seulement trois tirs, dont deux hors cadre, et deux buts annulés. Malgré quelques tentatives pour percer la défense du Barça, l’ancien joueur du PSG n’a touché que sept ballons dans la surface adverse. Un bilan alarmant pour un joueur de son calibre et une première apparition en Clasico à oublier. Ce match face au FC Barcelone met au grand jour des difficultés inattendues pour Mbappé, qui n’a pas réussi à briller aux côtés de Jude Bellingham et de Vinicius Jr.

Cette contre-performance de Kylian Mbappé soulève des questions sur son adaptation au Real Madrid. Alors que son transfert gratuit du PSG était perçu comme un nouveau chapitre pour sa carrière, ce Clasico a exposé une forme de déconnexion avec l’attaque madrilène. Le FC Barcelone, quant à lui, a saisi l’opportunité pour asseoir sa domination et rendre solide son avance sur le Real au classement en Liga.

Pour Mbappé, il est impératif de rebondir et de montrer sa valeur dans les prochains matchs du Real Madrid au risque de se mettre à dos les fans madrilènes, jusqu’ici cléments avec lui. Ce Clasico raté de l’ex-star du PSG montre qu’un ressort est rompu dans sa carrière. Alors qu’il jouissait d’un traitement particulier au Paris Saint-germain qui optimisait ses performances, la quête de titres plus prestigieux et une envie de réduire ses charges d’imposition lui ont fait faire un choix qui n’est jusqu’ici pas encore couronné de succès.

Mbappé à la peine lors de Real-Barça, les facteurs sous-jacents

Le Real-Barça a révélé qu’une performance sur le terrain n’est pas seulement l’affaire de la forme physique, mais aussi toutes les énergies implantées autour d’un joueur, ce qu’il avait au PSG. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne lui offre la place qu’il avait naturellement au Paris SG, ce qui impacte sans doute ses performances. L’italien ne veut pas réduire l’impact de Vinicius Jr sur le jeu du Real en faveur du Français et l’intéressé le ressent. À noter que le brésilien est le joueur préféré de Carlo Ancelotti alors que Kylian Mbappé a été entièrement désiré par Florentino Perez, le patron du club. C’est sans doute là la source du doute qui semble l’empêcher de s’exprimer pleinement sur le terrain.

Une autre option est possible : le joueur culpabilise sûrement d’avoir privé de ressources financières, par son transfert gratuit vers l’Espagne, le club de sa ville qui l’a toujours mis sur un piédestal. Le fait qu’il cherche à plumer 55 millions d’euros cette formation, dans sa procédure devant la LFP, en rajoute peut-être à ce qui le mine.