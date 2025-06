AS Monaco : Énorme coup de clim pour l’arrivée d’Ansu Fati !

Les dernières nouvelles concernant le transfert d’Ansu Fati à l’AS Monaco ne sont pas encourageantes. D’après la presse espagnole, les exigences financières du FC Barcelone refroidissent l’intérêt du club princier.

Ansu Fati à l’AS Monaco : Le salaire un véritable obstacle !

La piste menant à Ansu Fati se complique davantage pour l’AS Monaco. Un temps annoncés proches de trouver un accord de signature avec le FC Barcelone, les Monégasques n’arrivent toujours pas à convaincre les Espagnols. D’après AS, le débat sur le salaire continue de diviser les parties impliquées dans ce dossier.

Les Culés demandent à l’AS Monaco de prendre en charge l’intégralité du salaire d’Ansu Fati, ce qui n’avantage pas en retour les finances du club de la Principauté. Jusqu’à présent, aucun accord officiel n’a été trouvé et cela commence par refroidir l’intérêt de l’AS Monaco. Alors qu’en interne, le FC Barcelone tient à ce transfert pour renflouer ses caisses, afin de recruter Nico Williams. Ansu Fati s’éloigne de l’OM

La signature de l’ailier gauche espagnol va coûter 62 M€ aux, dont : les 58 millions d’euros de la clause libératoire + 4 millions d’euros d’impôts. Si le transfert d’Ansu Fati vers l’AS Monaco ne bouge pas, il sera difficile pour Deco et Hansi Flick de s’attacher les services de Nico Williams.