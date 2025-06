Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers la Turquie ?

Mostafa Mohamed pourrait mettre fin à son aventure avec le FC Nantes cet été. L’international égyptien de 27 ans aurait reçu une offre de 7 millions d’euros d’Istanbul Basaksehir.

Arrivé au FC Nantes en juillet 2023, Mostafa Mohamed est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Toutefois, il pourrait quitter le club cet été. En effet, l’avant-centre de 27 ans nourrit l’ambition de changer d’air depuis l’été dernier. Malgré les multiples approches de la part de la part des clubs européens, il est finalement resté chez les Canaris pour cette saison. Mostafa Mohamed a disputé 32 matchs, totalisant 1 310 minutes de jeu, mais la plupart du temps en tant que remplaçant.

Dans la foulée, l’ancien joueur de Zamalek a inscrit six buts et délivré une passe décisive. Néanmoins, cela n’empêche pas son idée de partir cet été. D’après Transferfeed, l’international égyptien est dans le viseur d’Istanbul Basaksehir. Le club turc a exprimé son intérêt pour l’avant-centre de 27 ans avec une offre de 7 millions d’euros. Cette proposition devrait séduire le FC Nantes, car Mostafa Mohamed est coté à 5 millions d’euros.

Le transfert en Turquie devrait être une opportunité pour le natif de Giza, qui a déjà connu trois passages sous les couleurs de Galatasaray. Avec le champion en titre de la Süper Lig, le Pharaon totalise 58 matchs toutes compétitions confondues, pour 17 buts inscrits et 5 passes décisives.

🚨 İstanbul Başakşehir considers Mostafa Mohamed as an alternative if Eldor Shomurodov's transfer from Rennes does not materialize.https://t.co/N89ZxuQKjD#Ligue1 #SuperLig #كرة_القدم— TransferFeed (@transferfeedcom) June 21, 2025