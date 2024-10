Stade Rennais : Julien Stéphan en danger au SRFC ? Ménès prévient

Le technicien du Stade Rennais, Julien Stéphan, est sur un siège éjectable. En cas de défaite contre l’AJ Auxerre et le Toulouse FC, il pourrait faire ses valises.

Stade Rennais : Julien Stéphan sur la sellette à Rennes, les prochains matchs seront décisifs

Le Stade Rennais renoue avec la victoire face au Havre AC au Roazhon Park vendredi dernier en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Cette nouvelle victoire permet aux Rouge et Noir de reprendre confiance après une série de mauvais résultats.

« Je ne suis pas soulagé mais satisfait d’avoir gagné, parce que l’on fait un métier où l’on est d’abord jugé sur les résultats. Il était important pour nous de prendre ces trois points-là, pour différentes raisons : pour remonter au classement, pour la confiance des joueurs, pour commencer à instaurer un début de dynamique », a réagi Julien Stéphan après la rencontre.

Malgré cette victoire, Julien Stéphan est encore sous pression et doit faire feu de tout bois pour enchaîner les bons résultats. Le consultant français Pierre Ménès a d’ailleurs affirmé que l’avenir de Stéphan dépendrait des prochains matchs face à l’AJ Auxerre et le Toulouse FC. Selon lui, si les résultats ne s’améliorent pas, le technicien pourrait être contraint de quitter son poste.

« Une rumeur qui court de plus en plus concerne Julien Stéphan…Je pense que si les matchs contre Auxerre et Toulouse ne se soldent pas par des victoires, ça risque de se compliquer pour Stéphan. En plus, Massara doit avoir une tout autre idée du coach que celle de Stéphan et il faut reconnaître que le match pathétique du Stade Rennais contre Le Havre n’a certainement pas fait grand-chose pour sa pub. », a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube.

Le Stade Rennais doit livrer une belle performance face à l’AJ Auxerre, car cet adversaire est très solide à domicile. De plus, Toulouse FC est aussi en bonne forme et peut mettre en difficulté les Rouge et Noir.