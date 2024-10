Stade Rennais – Le Havre : Victoire poussive, ambiance mitigée au Roazhon Park

Le Stade Rennais s’est donné une bouffée d’air grâce à son court succès face au Havre AC. En ouverture de la neuvième journée de Ligue 1, le SRFC s’est imposé 1-0 mais c’est une victoire encore loin de dissiper les doutes.

SRFC : Julien Stéphan tempère l’enthousiasme après la victoire face au Havre

Il faut remonter au 15 septembre dernier pour voir une victoire du Stade Rennais en Ligue 1. Les Rouge et Noir s’étaient imposés 3-0 à l’époque face à Montpellier. Depuis, les hommes de Julien Stéphan ont enchainé quatre matchs sans victoire, soit deux nuls et deux défaites. Une spirale négative que les Rennais ont stoppé vendredi soir face au Havre.

Les Bretons se sont imposés 1-0 pour relever un peu la tête avant de retrouver bientôt l’AJ Auxerre. Malgré les trois points empochés, Julien Stéphan a tempéré les ardeurs après la rencontre. L’entraîneur du Stade Rennais a notamment évoqué les sifflets du public et les difficultés rencontrées par son équipe. « Je ne suis pas soulagé mais satisfait d’avoir gagné », a déclaré Stéphan en conférence de presse.

Le coach rennais a souligné l’importance de cette victoire pour la confiance du groupe et pour remonter au classement. Cependant, il a reconnu que la prestation de son équipe avait été loin d’être parfaite. Face à un bloc bas havrais, les Rennais ont éprouvé des difficultés à trouver des solutions. « On a eu beaucoup de corners mais on n’a pas su en tirer profit », a regretté Stéphan. Il a également pointé du doigt le manque de maîtrise de ses joueurs en fin de match.

Le Stade Rennais face aux sifflets de son public

Les sifflets du public à la fin de la rencontre n’ont pas échappé à Julien Stéphan. « Il y a des attentes. On n’a peut-être pas répondu à toutes les attentes du public s’il a réagi comme ça », a-t-il concédé. L’entraîneur du Stade Rennais a toutefois rappelé l’importance de la victoire : « Ce qui est essentiel pour nous, c’est la victoire, elle est vraiment importante ». Julien Stéphan est conscient que son équipe doit encore progresser si elle veut atteindre ses objectifs.