Mercato Stade Brestois : Plusieurs clubs en lice pour Kenny Lala

Lors du prochain mercato du Stade Brestois, Éric Roy pourrait perdre un de ses joueurs clés, Kenny Lala. Très apprécié par l’entraîneur niçois, le latéral droit de 33 ans a su s’imposer comme un atout majeur de l’équipe bretonne. En pleine forme cette saison, Lala attire désormais l’intérêt de plusieurs clubs pour les prochaines fenêtres de transferts.

Arrivé au Stade Brestois au mercato du juillet 2023, Kenny Lala s’est rapidement intégré dans le dispositif d’Éric Roy, devenant un joueur indispensable. Ancien joueur du RC Strasbourg et du RC Lens, il a su s’adapter aux exigences de la Ligue 1 et contribuer aux succès du club. Lors de la saison 2023-2024, le Stade Brestois a écrit l’histoire en se qualifiant pour la Ligue des Champions, une réussite à laquelle Lala a largement contribué. En 36 apparitions, il a inscrit 3 buts et offert 3 passes décisives, prouvant sa valeur sur le terrain. Pour la saison 2024-2025, Kenny Lala continue d’impressionner. En 9 matchs de Ligue 1, il a été titularisé à 7 reprises, totalisant 975 minutes et marquant un but important contre l’AS Saint-Étienne.

Mercato Stade Brestois : Kenny Lala suscite l’intérêt de clubs italiens et qataris

Alors qu’il brille au Stade Brestois, le prochain mercato pourrait voir Kenny Lala quitter la Bretagne. D’après les informations de Foot Mercato, des clubs de Serie A italienne ainsi que du Qatar s’intéressent au joueur. Bien que les noms des clubs n’aient pas encore filtré, l’intérêt pour ce natif de Villepinte semble sérieux. Cependant, reste à savoir si durant ce mercato du Stade Brestois, Éric Roy serait prêt à se séparer de son latéral droit en milieu de saison, d’autant que, compte tenu de son âge, un transfert pourrait limiter ses chances de jouer régulièrement.