Mercato : Wilfried Nancy ! L’ASSE face à un sérieux obstacle

Incapable de relever le défi de la Ligue 1, l’ASSE voit son coach Olivier Dall’Oglio de plus en plus fragilisé. Les dirigeants envisagent déjà de le remplacer par un autre technicien et le nom de Wilfried Nancy revient avec insistance. Mais le dossier ne s’annonce pas facile.

ASSE : La crise s’aggrave, l’avenir d’Olivier Dall’Oglio en péril

Depuis la débâcle face à l’OGC Nice en septembre dernier (0-8), les dirigeants de l’AS Saint-Étienne envisageaient déjà de remplacer Olivier Dall’Oglio. Le président Ivan Gazidis aurait identifié plusieurs profils susceptibles de redonner un nouvel élan au club. Si plusieurs noms ont été associés aux Verts, dont ceux de Christophe Galtier et Rudi Garcia, les responsables du club ligérien auraient finalement jeté leur dévolu sur Wilfried Nancy.

Le profil du manager des Colombus Crew est activement étudié par les dirigeants stéphanois. Connu pour son jeu offensif et sa capacité à fédérer un groupe, le technicien français a mené la franchise américaine à la victoire en MLS l’année dernière. Ses succès outre-Atlantique ont attiré l’attention des dirigeants de l’ASSE, qui voient en lui l’homme de la situation pour relancer le club. Mais les choses s’annoncent très compliquées sur cette piste.

Wilfried Nancy, une piste trop coûteuse pour l’ASSE ?

D’après les informations de L’ÉQUIPE, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne auraient déjà jeté leur dévolu sur Wilfried Nancy. Le profil du Franco-Canadien, qui partage les mêmes racines que les nouveaux propriétaires stéphanois, séduit particulièrement dans le Chaudron.

Évoquée par l’Insider Mohamed Toubache-Ter, la piste menant à Wilfried Nancy est confirmée par le journal sportif : « un contact aurait été noué avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu’il a mené au titre en MLS l’an dernier. Une information que l’entourage de la direction stéphanoise a refusé de commenter. La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien, mais aussi son staff. »

Toutefois, pour convaincre le tacticien de 47 ans, l’ASSE va devoir être armée. Les play-offs de la MLS démarrent seulement et la finale est prévue pour le 7 décembre. On voit mal Colombus lâcher son coach avant ces échéances… Côté salaire, les Verts vont également devoir sortir le grand jeu. Aux États-Unis, Wilfried Nancy touche environ 100. 000 euros par mois. Le club français devrait ainsi offrir un salaire record pour séduire le Havrais de revenir dans l’Hexagone. Ce qui est très loin d’être gagné.