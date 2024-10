Mercato OM : Juve, Paul Pogba « la porte n’est pas fermée ! » à Marseille

Le mercato de l’OM va entrer en ébullition cet hiver avec Paul Pogba comme possible recrue. Le français de la Juventus ne ferme pas la porte à un transfert à l’Olympique de Marseille, un club qu’il a toujours admiré. Bien qu’un tel transfert semble complexe pour les finances de l’OM, Paul Pogba n’a pas écarté cette possibilité dans une récente interview à Carré.

Mercato : Transfert de Paul Pogba à l’OM ? C’est possible !

Actuellement sous contrat avec la Juventus, Paul Pogba espère revenir sur les terrains en mars, après une longue suspension pour dopage. Dans une récente déclaration à Carré, il a reconnu l’intérêt des supporters marseillais et leur désir de le voir rejoindre l’OM. “Ça fait toujours plaisir d’entendre des fans de Marseille dire ‘viens, on aurait une équipe de fou…’ », a-t-il déclaré. Cependant, tout en se disant flatté, Pogba précise qu’il est pour l’instant concentré sur son engagement avec la Juventus.

La question d’un transfert vers l’OM n’est pas d’actualité, mais Pogba laisse planer le doute sur son avenir. En réponse à la question sur une possible ouverture, il a simplement répondu : « La porte, bien sûr, comme elle n’était pas fermée quand je suis parti à la Juventus ou à Manchester United. » Cette phrase suffit à entretenir les espoirs des fans marseillais, qui rêvent de voir le champion du monde français revêtir les couleurs de l’OM.

Mercato OM : La porte de Marseille est-elle ouverte pour Paul Pogba

En raison de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba doit respecter certaines limites. Les règles de transfert interdisent en effet à un joueur de négocier avec un autre club avant les six derniers mois de son contrat. Avec encore plus d’un an de contrat avec le club turinois, toute négociation ouverte avec l’OM sans l’autorisation de son club est donc impossible.

Toutefois, cette déclaration laisse entrevoir que si le contexte financier et sportif évolue, l’OM pourrait envisager de recruter Paul Pogba. Pour le moment, l’idée d’un transfert vers l’OM reste un rêve, mais la porte, selon Pogba, « n’est pas fermée ». Pablo Longoria qui a déjà fait ses preuves en matières de transferts complexes, est peut-être déjà en négociation avec la Juventus Turin pour un transfert du joueur. Selon le site Transfermarkt, la venue du tricolore à l’Olympique de Marseille au mercato hivernal est possible à 74%.