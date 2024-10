Paul Pogba à l’OM : Une piste sérieuse se dessine, une première offre attendue

Alors que Paul Pogba devrait être libéré de son contrat à la Juventus, l’OM reste l’une des options qui s’offrent à lui pour relancer sa carrière. Le club marseillais serait même en discussions avancées avec le milieu de terrain. C’est dans ce contexte qu’une autre piste sérieuse commence à émerger.

Paul Pogba vers un départ de la Juventus, l’OM sur le dossier

L’avenir de Paul Pogba s’éclaircit un peu. Condamné pour dopage, le milieu de terrain français a vu sa sanction réduite par le TAS. Cependant, il ne poursuivra pas l’aventure avec la Juventus. Cette situation ouvre la porte à de nombreuses spéculations sur sa prochaine destination, et l’Olympique de Marseille est bien positionné sur le dossier.

Le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a confirmé que le club ne comptait pas sur Paul Pogba pour la suite. « Paul a été un grand joueur, mais il a arrêté de jouer pendant tellement longtemps. Nous avons été contraints d’investir sur d’autres joueurs », a-t-il déclaré. Patrice Evra, ancien joueur de Manchester United et grand ami de Pogba, a révélé avoir discuté avec Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, à propos d’un éventuel transfert.

De plus, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, serait un admirateur du talent du champion du monde français. Selon les informations du compte X Edition Marseillaise, les négociations entre Paul Pogba et l’OM ont déjà débuté et elles avancent dans la bonne direction. Toutefois, le club phocéen devra faire face à une concurrence de taille pour le joueur de 31 ans.

Direction l’Arabie Saoudite pour Paul Pogba ?

Le milieu de terrain aura de nombreuses options. Des clubs de la Major League Soccer, notamment le Los Angeles FC, sont intéressés par l’ancien joueur de Manchester United. La Pro League saoudienne est cependant la destination la plus probable pour Pogba.

Selon TEAMtalk, le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, envisagerait d’envoyer une offre de contrat lucrative à Pogba dans un avenir proche. Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille, le club français serait toujours derrière Al-Nassr et LA FC dans la course à la signature de Paul Pogba. Mais il n’est pas impossible que Marseille fasse une offre pour lui.