Malaise au FC Nantes : Waldemar Kita obtient un gros soutien !

Le président du FC Nantes Waldemar Kita essuie des critiques acerbes en raison de la situation financière du club. Michel Moulin vole à son secours.

FC Nantes : Waldemar Kita sous le feu des critiques !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, fait face à de vives critiques depuis quelques semaines en raison des difficultés financières du club. Certains médias ont même évoqué des impayés pour les salariés.

Face à l’ampleur de la polémique, Michel Moulin, ancien dirigeant du Red Star, a vivement critiqué les attaques dont fait l’objet le président nantais. Il a rappelé que Kita avait toujours honoré ses engagements envers ses employés.

« J’ai rarement été d’accord avec ce président, sportivement. Mais aujourd’hui, ce qu’on fait à ce monsieur, qui met beaucoup d’argent dans le football, qui est l’un des derniers présidents à qui le club appartient – il n’est pas président d’un fond ou autre. Et aujourd’hui, on critique ce garçon, qui est un vrai entrepreneur, de ne pas payer ses salariés, alors que ce monsieur a toujours payé ses salariés…C’est une des plus grosses fortunes de France, il paye tous ses salariés. On essaye de faire passer un président, qui donne de son argent, pour quelqu’un de malhonnête alors que c’est quelqu’un de très honnête. On n’a pas le droit de parler des gens comme ça », a-t-il déclaré dans l’émission But Football Club de Sud Radio.

Waldemar Kita fait des efforts pour que le FC Nantes ne tombe pas. Le club traverse une situation financière difficile, provoquée par la chute des droits télévisés. En 2024, le FC Nantes a vu ses revenus audiovisuels fondre de 76 %, passant de 25 à 6 millions d’euros.

Cette chute impacte profondément les finances du club, qui reposaient notamment sur ces droits à hauteur de 50 à 60 % de son budget. Selon Le Monde, Waldemar Kita a été contraint d’injecter entre 35 et 40 millions d’euros de sa fortune personnelle pour éviter la faillite. Cela permet de maintenir la Maison Jaune à flot malgré une situation économique critique.