FC Nantes : Waldemar Kita injecte des millions pour sauver le FCN de la faillite

Le FC Nantes est dans le rouge financièrement suite à la crise des droits TV. Waldemar Kita est contraint d’injecter des millions pour éviter la faillite du club.

Waldemar Kita sauve le FC Nantes !

Le FC Nantes traverse une situation financière difficile, provoquée par la chute drastique des droits télévisés. En 2024, le club a vu ses revenus audiovisuels fondre de 76 %, passant de 25 à 6 millions d’euros. Cette chute impacte profondément les finances du club, qui reposaient notamment sur ces droits à hauteur de 50 à 60 % de son budget.

Face à cette situation critique, Waldemar Kita a été contraint d’injecter entre 35 et 40 millions d’euros de sa fortune personnelle pour éviter la faillite. Selon Le Monde, cet effort a permis de maintenir la Maison Jaune à flot malgré une situation économique critique.

« Aujourd’hui, il faut que je fasse avec mes moyens. Cela tombe mal cette saison puisque sur les droits TV, on a merdé. Je dis « on » parce que j’étais dedans, même si je n’ai pas négocié », a déclaré Waldemar Kita dans une interview accordée à L’Equipe.

La vente du FC Nantes désormais inévitable ?

Les difficultés financières que traverse le FC Nantes pourraient pousser Waldemar Kita à vendre le club. En septembre dernier, des rumeurs ont circulé sur une possible vente du FC Nantes. Selon L’Equipe, le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, et son entourage auraient manifesté un intérêt pour racheter le club et auraient entamé des négociations avec la famille Kita.

Une visioconférence aurait eu lieu en juillet dernier, suivie d’une rencontre à Genève en septembre. Une offre orale de 100 millions d’euros, dont 80 millions immédiatement, aurait été proposée, et un audit externe du club aurait même été envisagé. Mais Waldemar Kita est monté au créneau et a démenti les rumeurs.