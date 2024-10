Classement de l’ASSE : les Verts en danger, l’espoir exige le départ de Dall’Oglio

Mal en point au classement, la situation est critique pour l’ASSE. Avec une 16ᵉ place au classement de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne se retrouve dangereusement proche de la zone de relégation, à une marche de la Ligue 2. Ce classement de l’ASSE inquiète les dirigeants, qui avaient espéré une saison plus solide, mais les récentes performances, notamment la lourde défaite contre Angers, ont montré les limites de l’équipe.

L’ASSE en chute libre au classement : retour en Ligue 2 ou sursaut inespéré ?

Depuis le début de la saison, les résultats de l’ASSE ont été décevants. Avec seulement deux victoires en neuf matchs, l’équipe n’a cumulé que 7 points, une statistique insuffisante pour garantir son maintien dans l’élite. Les difficultés offensives sont criantes, les attaquants peinant à surpasser leurs adversaires. Cette inefficacité compromet directement la capacité de l’AS Saint-Etienne à remonter dans le classement de la Ligue 1, alors que le championnat avance.

Les regards se tournent vers l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, qui pourrait bientôt être remplacé pour tenter de changer la dynamique de l’ASSE. La direction du club envisage sérieusement cette option, d’autant plus que le derby contre Lyon approche. Un changement de coach pourrait offrir aux Verts l’opportunité d’inverser la tendance et de se relancer au classement de l’ASSE.

Pour le club stéphanois, la mission est claire : retrouver le chemin de la victoire pour s’éloigner de la zone rouge. La direction ne peut ignorer la nécessité d’un renouveau urgent si elle veut éviter la relégation. Avec des matchs décisifs en vue, les supporters de l’AS Saint-Etienne espèrent un sursaut d’orgueil de leur équipe et, peut-être, une remontée inespérée dans le classement avant la trêve hivernale.