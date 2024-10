Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré exige des défenseurs au FCN !

Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, affiche une inquiétude à l’approche du mercato hivernal. Le technicien du FCN a même déjà fixé ses priorités pour le prochain marché des transferts.

Antoine Kombouaré demande des renforts au FC Nantes pour le prochain mercato

Suite à la cuisante défaite 3-1 du FC Nantes contre le RC Strasbourg, Antoine Kombouaré a pu apercevoir les secteurs à améliorer au sein de son équipe. Son propos d’après match en dit long sur ses intentions pour le mercato hivernal. Clairement, le coach passé sur le banc du PSG attend des défenseurs en plus des autres postes à renforcer. Actuellement 12ᵉ au classement de Ligue 1, les Canaris voient leur situation se détériorer, et Kombouaré sait qu’un renfort défensif est indispensable lors du prochain mercato du FC Nantes pour espérer repartir.

Pour le coach du FCN, le besoin de recruter des défenseurs est indiscutable après la piètre prestation de ses joueurs. Il a souligné que malgré des efforts tactiques pour resserrer les rangs face au RC Strasbourg, les performances défensives du FC Nantes étaient insuffisantes. Les adversaires trouvent trop souvent le chemin des filets, selon lui, et cette fragilité l’inquiète. Il a mis l’accent sur la fragilité dans ce secteur afin que les dirigeants du club Jaune et Vert puissent anticiper le marché des transferts qui approche.

Mercato FCN : Kombouaré sonne l’alarme et veut des renforts défensifs

À propos de l’attitude de sa défense lors du match contre Strasbourg, il a déclaré : « Ils ont tiré 9 fois, 5 tirs cadrés, et on prend 3 buts. Ça veut dire que nous sommes trop faible défensivement et c’est impossible de gagner un match. »

Coach Kombouaré n’a plus vraiment confiance en l’avenir après la prestation décevante de son équipe. À la question de savoir s’il était inquiète pour la suite de la saison, sa réponse a été sans mystère : « J’étais inquiet depuis le début ! J’ai vu qu’il y avait des choses qui n’allaient pas à Lyon (Ndlr, défaite 2-0, J7 L1) et on a travaillé pour les corriger. »