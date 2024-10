Mercato Stade Rennais : L’avenir d’Amine Gouiri déjà scellé au SRFC ?

Indésirable au Stade Rennais, Amine Gouiri pourrait quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Le club breton bouge les lignes pour sceller son avenir prochainement.

Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri vers un départ du SRFC cet hiver ?

Amine Gouiri n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais, et son départ lors du prochain mercato hivernal semble inévitable. Arrivé au club breton en 2022 pour un montant de 28 millions d’euros après ses belles performances avec l’OGC Nice, l’international algérien peine à retrouver son meilleur niveau de jeu. Cette situation agace le technicien du club, Julien Stéphan, ainsi que la direction du SRFC.

Selon les informations de Jeunes Footeux, les pensionnaires du Roazhon Park s’activent pour lui trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato hivernal. L’entourage d’Amine Gouiri est conscient que le joueur n’entre plus dans les plans des dirigeants du Stade Rennais et contacte certains clubs pour lui permettre de se relancer.

Le média sportif précise que le Stade Rennais serait ouvert à un départ de l’international algérien cet hiver sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Certains clubs, dont le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, s’étaient positionnés pour recruter l’attaquant de 24 ans cet été et le relancer, mais ils n’avaient pas pu répondre aux exigences financières de la direction du Stade Rennais.

Ces clubs seraient encore prêts à revenir à la charge cet hiver. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2027, la valeur marchande d’Amine Gouiri est estimée à 25 millions d’euros, selon le site Transfermarkt . Depuis son arrivée en Bretagne, Amine Gouiri a inscrit 29 buts en 92 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 9 rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit un but.