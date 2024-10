Mercato PSG : Al-Khelaïfi fonce sur Haaland pour faire regretter Mbappé

Avec le mercato estival en préparation au PSG, le club parisien pourrait retrouver de la visibilité. Nasser Al-Khelaïfi souhaite attirer Erling Haaland dans la capitale pour régler ses comptes avec Kylian Mbappé. Le président du Paris Saint-Germain envisage de frapper un grand coup en recrutant l’attaquant vedette de Manchester City afin de le positionner pour faire de l’ombre à Mbappé lors du prochain Ballon d’Or en 2025.

Mercato : Haaland au PSG pour faire de l’ombre à Mbappé

En quittant le PSG gratuitement, où il avait pourtant bénéficié du soutien de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé était animé par l’envie de remporter une Ligue des champions et un Ballon d’Or. Cependant, son aventure madrilène a rapidement pris une tournure compliquée, Carlo Ancelotti hésitant encore à lui confier les clés de l’attaque, sous la surveillance des supporters madrilènes fidèles à Vinicius Jr. La montée en puissance du jeune Endrick n’arrange pas non plus la situation pour Mbappé, qui peine à se positionner en leader de l’attaque du Real Madrid.

Dans ce contexte, il devient difficile d’imaginer un Ballon d’Or pour le Français dans les années à venir. Pour ne rien lui faciliter, Nasser Al-Khelaïfi, frustré par le départ de Mbappé, a quelques idées en tête. Erling Haaland, qui semble prêt à passer à autre chose après Manchester City, est devenu la nouvelle cible du président du PSG. Reconnu pour ses capacités exceptionnelles devant le but, l’attaquant norvégien manque cependant de visibilité médiatique. Sa puissance physique et sa précision font de lui un attaquant redouté dans toute l’Europe.

Alors que le mercato estival du PSG est déjà en préparation, l’arrivée de Haaland serait une réponse aux attentes des supporters parisiens, surtout après le départ gratuit de Kylian Mbappé, qui a créé un vide difficile à combler. En recrutant le Norvégien, Al-Khelaïfi pourrait non seulement pallier la perte de Mbappé, mais aussi prouver que le Paris Saint-Germain reste compétitif au plus haut niveau.

Clause libératoire de 70M€ : une opportunité en or pour le PSG

Selon les dernières informations, le contrat d’Erling Haaland comprendrait une clause libératoire estimée à 70 millions d’euros, en fonction de la durée de son passage à Manchester City. Ce montant, très abordable pour un joueur de son calibre, ne poserait aucun problème financier pour Nasser Al-Khelaïfi. Cette somme pourrait être le déclencheur pour le PSG, qui voit en Haaland le profil idéal pour faire oublier Mbappé. Le mercato estival du PSG resterait alors dans les esprits, car ce joueur est essentiel pour son club actuel.

Kylian Mbappé, qui semble avoir perdu de son éclat en ce début de saison au Real Madrid, n’est peut-être pas au bout de ses peines. Avec la polémique née autour de la non-désignation de Vinícius Júnior au Ballon d’Or 2024, le président du club espagnol a exprimé son mécontentement, allant jusqu’à envisager un boycott de l’événement cette saison. Pour marquer son impartialité, la FIFA pourrait éviter de décerner le trophée individuel à un joueur madrilène, surtout si le club continue de subir des revers face à son rival, le FC Barcelone, en Liga et en Ligue des champions.

Kylian Mbappé a récemment déclaré à propos du Ballon d’Or qui lui a encore échappé : “Je n’ai jamais quitté le top 10. C’est la preuve que je commence petit à petit à m’installer dans la tête des jurés.” Le plan du PSG est justement de l’empêcher, au moins pour un temps, d’atteindre la première place du top 10 des meilleurs joueurs d’Europe. La concurrence avec Erling Haaland permettrait d’y parvenir.