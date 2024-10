Mercato RC Lens: Le transfert d’un nouvel attaquant s’intensifie

Le prochain mercato du RC Lens promet d’être très agité. Car face au manque d’efficacité des attaquants, renforcer le secteur offensif devient progressivement une nécessité pour le club.

Mercato RC Lens : Un renfort offensif est attendu cet hiver

Le constat est alarmant pour le RC Lens. Après neuf journées de Ligue 1, le club lensois affiche une piètre 15ème place au classement des attaques, avec seulement 9 buts inscrits. Seuls Montpellier HSC, Le Havre et l’AS Saint-Étienne font moins bien. Cette inefficacité soulève alors de sérieuses interrogations sur le prochain mercato du RC Lens.

Suite à la défaite face au LOSC (2-0), l’entraîneur Will Still a même reconnu publiquement le problème. « On manque d’efficacité, c’est embêtant, mais c’est un point de travail », a-t-il avoué. Une déclaration honnête, qui ne masque pas l’urgence de la situation. Le temps presse, il faudra régler ce défaut avant le prochaine rencontre face au PSG.

Le site spécialisé Allez Lens va plus loin et souligne la nécessité d’un recrutement offensif cet hiver. Le départ d’Elye Wahi se fait cruellement sentir, tandis que Florian Sotoca, M’Bala Nzola et Anass Zaroury peinent à trouver le chemin des filets. L’espoir repose donc sur le retour de Wesley Saïd début 2025, ou sur l’arrivée d’un attaquant lors du mercato hivernal, indique la source.

Sans renfort dans ce secteur de jeu, le RC Lens risque de se contenter d’un classement moyen, s’appuyant uniquement sur la solidité de sa défense. La situation est critique et exige une réponse rapide des dirigeants du Racing Club de Lens.