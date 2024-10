Mercato OM : Elye Wahi est déjà fixé sur son sort à Marseille

Auteur d’un début de saison compliquée, Elye Wahi a encore livré une piètre prestation face au PSG, au point d’envisager un départ du prochain mercato de l’OM ? La direction phocéen préfère temporiser avec son jeune attaquant.

Mercato OM : Elye Wahi toujours soutenu par sa direction

Recruté à environ 25 millions d’euros par l’Olympique de Marseille, Elye Wahi peine à s’imposer dans son nouveau club. Sa prestation lors du Classique OM-PSG (0-3) a mis en évidence ses difficultés d’adaptation. Malgré une performance convaincante à Montpellier (5-0) quelques jours auparavant, le jeune joueur semble encore loin de son meilleur niveau sous le maillot phocéen.

Ses statistiques le confirment. En 8 rencontres de Ligue 1 cette saison, Elye Wahi n’a inscrit que 2 buts avec l’OM. Son manque d’efficacité devant le but commence à inquiéter les supporters marseillais. Les sifflets reçus lors de son premier match au Vélodrome témoignent d’une impatience grandissante.

Si certains observateurs estiment qu’un départ serait la meilleure solution pour le joueur et pour le club, la direction marseillaise se montre patiente. La Minute OM assure en effet que le président Pablo Longoria et son équipe restent convaincus du potentiel d’Elye Wahi et souhaitent lui donner le temps de s’adapter.

Le prochain match à Nantes sera donc une nouvelle occasion pour le jeune attaquant de montrer qu’il a les qualités pour briller sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Il reste à voir si Elye Wahi parviendra à relever la tête et à justifier les espoirs placés en lui.