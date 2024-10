Stade Brestois : Trois joueurs absents à l’entraînement avant d’affronter l’OGC Nice

À trois jours de la réception de l’OGC Nice pour la dixième journée de Ligue 1, le Stade Brestois est confronté à des incertitudes concernant la disponibilité de plusieurs joueurs clés. Sous la direction de l’entraîneur Éric Roy, l’équipe se prépare, mais Massadio Haidara, Luc Zogbé et Abdallah Sima étaient absents de l’entraînement de ce mercredi.

Le Stade Brestois privé de deux blessés et d’un joueur en convalescence

Lors de la victoire 2-1 face au Stade de Reims le week-end dernier, deux joueurs du Stade Brestois ont subi des blessures. Massadio Haidara et Luc Zogbé, tous deux touchés à la tête, n’ont pas encore repris l’entraînement collectif. L’entraîneur Éric Roy a toutefois apporté des nouvelles rassurantes concernant leurs états de santé : « Luc Zogbé et Massadio Haidara vont bien. Après les coups reçus, c’était un peu difficile, mais actuellement, ça va mieux. Nous ne prendrons pas de risques avec eux », a-t-il déclaré.

Ce mercredi 30 octobre 2024, les deux défenseurs étaient toujours absents de la séance d’entraînement. Selon Footballko, « Massadio Haidara et Luc Zogbé ont dû passer un examen neurologique pour évaluer la nécessité d’un protocole commotion. Si ce protocole est appliqué, ils seraient forfaits pour le prochain match contre Nice ». La participation de ces deux joueurs au match de ce week-end face à l’OGC Nice reste donc incertaine.

Photo du match nul du Stade Rennais à Brest

Abdallah Sima toujours en attente de rétablissement complet

De son côté, Abdallah Sima, qui souffre de douleurs aux ischio-jambiers, n’a pas non plus participé à l’entraînement. L’attaquant sénégalais de 23 ans est gêné par cette blessure depuis plusieurs semaines, notamment depuis sa performance en Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, où il a inscrit un doublé. Après un retour face au Bayer Leverkusen (1-1) en Ligue des Champions, où il a joué 66 minutes avant de ressentir de nouvelles douleurs, Sima a été contraint de manquer les matchs de Ligue 1 contre Le Havre AC et le Stade Rennais FC. Son absence s’est poursuivie lors du match contre Reims le week-end dernier.