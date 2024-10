La récente victoire d’Angers SCO face à l’AS Saint-Étienne a fait beaucoup de bien au club et à Carlens Arcus. Dans une entrevue avec Ouest-France, le latéral droit haïtien a exprimé son soulagement de voir l’équipe gagner pour la première fois cette saison et se projette désormais sur le prochain match contre l’AS Monaco.

Carlens Arcus savoure la victoire contre l’AS Saint-Étienne

Titulaire au coup d’envoi dans le dispositif d’Alexandre Dujeux, Carlens Arcus a disputé l’intégralité de la rencontre. Pour l’international haïtien de 28 ans, Angers SCO a livré une performance remarquable, ponctuée par une victoire tant attendue. « Cette victoire nous a libérés ; on était tous contents. J’espère que ce ne sera pas la dernière, on en est même sûrs car la dynamique est bonne. Il y en aura beaucoup d’autres, surtout avec l’ambiance au stade. Franchement, c’était un bon week-end, une bonne semaine. Pour ma part, cela faisait longtemps que je n’avais pas connu ce plaisir en club. C’était un bon moment, j’ai savouré cette victoire », a-t-il déclaré.

Carlens Arcus a ajouté : « La première victoire est très importante, car toutes les autres équipes de notre championnat avaient déjà réussi à gagner. Elle nous donne confiance et valide ce que nous avons accompli lors des matchs précédents. Mais même si nous n’avions pas gagné, cela n’aurait pas été un mauvais résultat, car nous avons montré de belles choses dans le contenu, et on ne peut pas l’ignorer. »

Angers SCO : Carlens Arcus confiant avant le match contre l'AS Monaco 3

Carlens Arcus et la montée en puissance d’Angers SCO

Après avoir mis fin à leur série de neuf matchs sans victoire, Angers SCO aborde le prochain match avec confiance. Carlens Arcus affirme que le succès contre l’ASSE leur fait du bien et aura sans doute des répercussions positives face à l’AS Monaco. « Nous y allons plus sereinement, mais pas de façon détendue, avec plus de confiance. C’est un bon moment dans notre saison, pas seulement parce que nous sortons d’une victoire, mais aussi parce que nous sommes sur une bonne dynamique. Même si nous avions fait match nul contre Saint-Étienne, nous irions à Monaco dans le même état d’esprit, car le contenu que nous proposons ces derniers temps nous donne des bases solides », a déclaré Carlens Arcus, qui cumule 9 matchs et 654 minutes avec le SCO cette saison.