OM : Elye Wahi au centre des tensions internes à Marseille

Le transfert d’Elye Wahi à l’OM tourne au vinaigre. Les prestations décevantes de l’attaquant sèment le doute et créent des tensions au sein du club.

Entre irrégularité et nonchalance, Elye Wahi commence à agacer à l’OM

Recruté cet été par l’Olympique de Marseille, Elye Wahi vit des débuts mitigés sous ses nouvelles couleurs. Après un but face à Montpellier, l’espoir d’un retour en forme a été rapidement douché par une prestation décevante contre le Paris Saint-Germain (3-0). Cette irrégularité et sa nonchalance commence à créer des tensions à l’OM.

Florent Germain, correspondant pour RMC Sport à Marseille, révèle en effet un certain agacement envers l’attaquant marseillais. Selon lui, Elye Wahi manque d’engagement dans certains matchs, ce qui passe mal auprès de ses coéquipiers et de son entraîneur Roberto De Zerbi. « Il commence à y avoir un petit agacement en interne. Sur certains matchs, on le trouve nonchalant », a-t-il indiqué

L’investissement financier réalisé pour s’attacher les services d’Elye Wahi en provenance du RC Lens (25 millions d’euros) ajoute une pression supplémentaire. Avec seulement deux buts marqués en huit rencontres disputées, l’attaquant de 21 ans peine à justifier son prix. Les doutes s’installent et l’hypothèse d’un départ dès cet hiver commence à être évoquée, notamment par Daniel Riolo.

Mais Elye Wahi conserve toujours la confiance de la direction de l’Olympique de Marseille, en dépit des tensions et des critiques. À lui de travailler et de retrouver son meilleur niveau de jeu et s’intégrer pleinement dans le projet marseillais.