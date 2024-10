OM : Clash entre De Zerbi et Papin pour un milieu à Marseille

De vives tensions secouent à l’OM. Les entraîneurs Roberto De Zerbi et Jean-Pierre Papin s’affrontent sur l’utilisation d’un jeune milieu offensif de l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi et Jean-Pierre Papin s’opposent sur l’utilisation de Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille traverse une semaine particulièrement agitée. Alors que les supporters phocéens n’ont pas encore digéré la lourde défaite face au PSG (0-3), de nouvelles tensions viennent ébranler l’intérieur du club. Au cœur de ces dissensions : l’avenir des jeunes talents , ainsi que les relations tendues entre l’équipe première et le centre de formation.

Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve de l’OM, est annoncé sur le départ. Et pour cause, le Ballon d’Or 1991 aurait des divergences de vues profondes avec le trio Longoria-Benatia-De Zerbi concernant l’utilisation des jeunes joueurs. Tandis que l’entraîneur italien souhaite les intégrer rapidement en équipe première, Jean-Pierre Papin privilégie une montée en puissance plus progressive afin de préserver leur développement.

Le cas de Darryl Bakola illustre parfaitement ces désaccords. L’Equipe indique en effet que le milieu de 16 ans, considéré comme un grand espoir de l’OM, est convoité par les deux parties mais avec des projets sportifs différents. La direction sportive le veut au poste de relayeur, tandis que la légende marseillaise l’utilise régulièrement en numéro 9 et refuserait de soumettre aux consignes du staff de De Zerbi.

Marco Otero déjà sur le départ de l’Olympique de Marseille

Autant dire que les désaccords sont profonds à l’OM. Ces tensions pourraient également entraîner le départ de Marco Otero, directeur du centre de formation, dont la mission de faire grandir ces jeunes talents se révèle de plus en plus complexe dans ce contexte.

Si ces rumeurs se confirment, l’Olympique de Marseille devra faire face à un véritable casse-tête. La perte de Jean-Pierre Papin, figure emblématique du club, et de Marco Otero, architecte d’un projet sportif ambitieux, pourrait fragiliser davantage un effectif déjà marqué par les résultats sportifs.