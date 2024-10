Vente OM : Frank McCourt à bout de souffle face la puissance du Qatar

La théorie de la vente OM connait de nouveaux développements. Malgré des investissements conséquents, Frank McCourt peine jusqu’ici à hisser le club au niveau du PSG, soutenu par les fonds sans limite du Qatar.

Vente OM : Frank McCourt, un fossé financier difficile à combler face au PSG

Depuis plus de quatre ans, le possible rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens anime les discussions. Cependant, malgré les promesses de certains journalistes comme Thibaud Vézirian, aucune preuve concrète n’est jusqu’ici venu confirmer cette vente OM. Les supporters marseillais restent sur leur faim, d’autant plus que leur équipe peine à rivaliser avec le Paris Saint-Germain, soutenu par les immenses ressources financières du Qatar.

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt a pourtant investi des montants conséquents au sein de son club, plus de 500 millions d’euros. Cet été, le milliardaire américain n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’attacher les services de joueurs de talent tels qu’Elye Wahi et Mason Greenwood, tout en supportant les salaires élevés de Geronimo Rulli et Adrien Rabiot. Pourtant, les résultats escomptés n’ont toujours pas été atteints.

Malgré ces investissements, l’OM peine à se hisser au niveau du Paris Saint-Germain. Cet écart s’est une nouvelle fois illustré lors du dernier Classique, remporté par les Parisiens sur un score sans appel (3-0) au Vélodrome. Christophe Dugarry, ancien international tricolore, estime alors qu’il est impossible pour Marseille de rivaliser avec le PSG tant que le club parisien bénéficie des fonds illimités de Qatar Sports Investments (QSI).

L’Arabie Saoudite se retire du dossier pour d’autres priorités

Selon lui, Frank McCourt a montré une réelle ambition et une ferme volonté de propulser l’OM en prenant des risques financiers, mais cela reste insuffisant face à un PSG capable d’aligner des stars à 100 millions d’euros dans chaque secteur de jeu. « Le PSG a des joueurs à 100 millions d’euros à chaque poste. Marseille ne pourra jamais faire la même chose », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

De plus, le rêve d’un retour de l’OM au sommet grâce à des capitaux saoudiens, est sérieusement compromis. Et pour cause, l’Arabie Saoudite, initialement intéressé par le projet de la vente OM, a réorienté sa stratégie d’investissement vers des projets nationaux, reléguant ainsi cette affaire de grande envergure au second plan.

Ce rétropédalage laisse Frank McCourt comme seul maître à bord, et il devra chercher d’autres sources de financement pour faire progresser son OM. En attendant, l’objectif de l’Américain est de ramener le club en Ligue des Champions, une compétition qui apporterait un regain d’espoir aux supporters marseillais et permettrait d’améliorer la santé financière du club.