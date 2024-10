Vente OM : Le rachat par l’Arabie Saoudite, Canal+ lâche une bombe

La vente OM est de retour dans l’actualité en forme d’onde de choc. Le journaliste David Berger de Canal+ a lâché l’information du prochain rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite. Cette annonce survient mille jours après les premières spéculations lancées en 2021 sur une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille. Bien que cette hypothèse ne se soit pas encore réalisée, certains les auteurs qui ne se sont pas démontés continuent de croire en un départ prochain de Frank McCourt.

Vente OM : Canal+ dévoile un rachat imminent par l’Arabie Saoudite !

Sur le plateau de Canal+, David Berger a expliqué que le processus de vente de l’OM avance bien en coulisses et pourrait même aboutir plus rapidement que prévu. Selon lui, les négociations s’intensifient entre l’Arabie Saoudite et Frank McCourt. Les saoudiens seraient très sérieusement intéressés par le rachat de l’OM. Il a donné l’information disant : “Un petit mot sur Marseille, on en parle peu, mais en coulisses, ça s’active pour la vente du club”. Berger évoque un prix de 400 millions d’euros pour la cession du club par l’homme d’affaire américain, avec une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros pour le mercato, ce qui pourrait renforcer considérablement l’équipe.

Frank McCourt prêt à céder l’OM : l’Arabie Saoudite en pole position

En ajoutant encore plus d’intrigue à cette potentielle vente de l’OM, Berger a mentionné le mois de janvier comme possible échéance pour l’officialisation du rachat de l’OM. Selon lui, les récents événements survenus à Marseille pourraient avoir accéléré les négociations, incitant Frank McCourt à vendre. Si l’Arabie Saoudite met sur la table les 400 millions d’euros estimés pour l’achat du club, la transaction pourrait se concrétiser dès le début de l’année prochaine.

L’Arabie Saoudite, un acteur clé dans le football européen

L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’OM n’est pas nouveau. Récemment, The Independent révélait que les investisseurs saoudiens ciblaient deux clubs en particulier : l’OM et le FC Valence. Bien que le club espagnol ait d’abord attiré l’attention des investisseurs, le dossier semble plus complexe à mener à bien que celui de l’OM. Le club phocéen pourrait donc devenir la prochaine acquisition saoudienne, ce qui relancerait la rivalité contre le PSG en Ligue 1. Par la même occasion, l’influence de l’Arabie Saoudite dans le football européen se renforcerait considerablement.

Arabie Saoudite et OM : le rachat à 400M€ se précise selon Canal+

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, semble de plus en plus disposé à vendre le club. Alors que la télévision israélienne, i24News, annonçait ce cas de figure il y a près d’une année, l’homme d’affaires autrement fermé à l’idée de céder son club semble avoir changé d’avis. Cette vente de l’OM à l’Arabie Saoudite représenterait un tournant majeur pour l’Olympique de Marseille et ses nombreux supporters. Si ce rachat du club phocéen se confirme, les supporters pourraient assister à une transformation rapide et radicale de l’équipe qui n’aurait plus rien à envier aux grands clubs européens du moment.