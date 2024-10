Mercato PSG : Al-Khelaïfi s’active pour une recrue particulière

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi travaille en coulisses sur l’arrivée d’un renfort bien particulier au PSG. Explications.

Mercato PSG : Le Parc des Princes à la recherche de sa nouvelle voix

Depuis le départ à la retraite de Michel Montana, le mythique speaker du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est clairement à la recherche de la nouvelle voix du club de la capitale. Après plusieurs essais infructueux, c’est au tour de Jean-Luc Guizonne, célèbre chanteur révélé par la « Star Academy », de tenter sa chance. Ce samedi, lors de la réception du RC Lens, les supporters parisiens pourront découvrir sa prestation.

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, le Parc des Princes testera un nouveau speaker ce samedi lors du match de la dixième journée de Ligue 1 contre les Sang et Or. Après avoir expérimenté Miguel Derennes et Hervé Kohler en début de saison, Jean-Luc Guizonne animera également le choc de Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid le 6 novembre.

Le rôle de speaker est essentiel pour animer l’ambiance d’un stade et créer un lien fort entre les joueurs et le public. Il nécessite non seulement une voix puissante et une diction claire, mais aussi une connaissance approfondie du football et une capacité à s’adapter aux différentes situations du match.

Les précédents candidats, Miguel Derennes et Hervé Kohler, n’ont pas réussi à convaincre les dirigeants parisiens. Jean-Luc Guizonne aura-t-il plus de succès ? La décision finale sera prise en début d’année 2025. D’ici là, d’autres voix pourraient encore se faire entendre au Parc des Princes.

Qui est Jean-Luc Guizonne, nouvelle voix d’essai au Parc des Princes ?

Le Paris Saint-Germain est à la recherche de la voix qui succédera au mythique Michel Montana. Un rôle crucial, celui de speaker, qui consiste à animer la rencontre, présenter les équipes et entretenir l’ambiance du stade. La tâche est délicate : trouver un successeur à la hauteur des attentes des supporters est un véritable défi. Âgé de 45 ans, Jean-Luc Guizonne est un habitué des micros.

Révélé au grand public lors de la Star Academy 5, il a ensuite intégré la troupe de la comédie musicale « Le Roi Lion. » Son expérience de la scène, sa voix puissante et sa présence scénique ont convaincu les équipes du PSG de lui confier cette mission. « C’est un sujet important et on veut vraiment prendre le temps de gérer ce dossier le plus intelligemment possible », confie une source interne au club. Guizonne ne sera pas le dernier speaker à être testé.

D’autres voix seront auditionnées d’ici la fin de l’année, avant qu’une décision définitive ne soit prise début 2025. Pour l’instant, aucun des speakers essayés n’a réussi à faire l’unanimité auprès des supporters du Parc des Princes. La quête du nouveau Michel Montana se poursuit.