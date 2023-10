Voix du PSG depuis 1998, Michel Montana, le speaker historique du Parc des Princes, pourrait définitivement tourner la page en fin de saison.

PSG : Michel Montana pense à prendre sa retraite

Après Marco Verratti et Neymar cet été, le Paris Saint-Germain pourrait perdre une autre figure emblématique à la fin de la saison en cours. Speaker historique du Parc des Princes depuis vingt-cinq ans, Michel Montana pourrait bientôt tourner une page importante de sa vie. L’homme de 67 ans envisagerait sérieusement de prendre sa retraite à la fin de l’exercice 2023-2024.

Élu « meilleur animateur de Ligue 1 » à plusieurs reprises par la LFP, Montana enchante les nombreux supporters parisiens présents à chaque rencontre se déroulant au Parc des Princes, notamment lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Selon les informations rapportées par l'animateur des matchs du PSG sur France Bleu Paris, Miguel Derennes, Michel Montana envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière l’été prochain.

Et tout logiquement, cette nouvelle a suscité de vives interrogations et émotions parmi les supporters et les amateurs du club de la capitale française. Sa longue carrière en tant que speaker du Paris Saint-Germain étant marquée par une passion et un dévouement indéfectible envers le club, ce qui fait de ce grand fan de Nasser Al-Khelaïfi un homme adulé par les fans parisiens. Si cette information se confirme, le PSG pourrait donc avoir une nouvelle « voix » dès la saison prochaine. Et Montana laissera un grand vide parmi les supporters du PSG en cas de départ.