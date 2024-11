FC Nantes – OM : Amine Harit suspendu, trois options pour le remplacer face au FCN

L’absence d’Amine Harit, suspendu à l’OM, contraint Roberto De Zerbi à revoir ses plans pour le match face au FC Nantes. Plusieurs options s’offrent à lui pour remplacer le Marocain au cœur du jeu.

OM : Roberto De Zerbi face à un casse-tête tactique face au FCN sans Amine Harit

Le milieu de terrain marocain était un pari pour Roberto De Zerbi face au PSG. Malheureusement, Amine Harit n’a duré que 20 minutes sur la pelouse du Vélodrome avant de se faire expulser sur carton rouge pour un pied jugé dangereux sur Marquinhos. Il avait pourtant une bonne occasion à saisir pour faire oublier la blessure longue durée de Valentin Carboni.

Désormais privé de l’international marocain, l’entraîneur de l’OM doit faire des choix forts pour tenter de relancer la machine phocéenne face au FC Nantes. Plusieurs options s’offrent à De Zerbi pour compenser l’absence de Amine Harit ce week-end. Entre la jeunesse, l’expérience et un pari à faire, le technicien italien semble avoir toutes les possibilités à sa disposition pour composer son équipe.

Renforcer le milieu de terrain : l’expérience de Rongier ou la puissance de Kondogbia

Pour apporter de la solidité au milieu de terrain, De Zerbi pourrait opter pour Valentin Rongier ou Geoffrey Kondogbia. Rongier, ancien capitaine de l’OM, connaît bien la maison et pourrait apporter son expérience et sa combativité. Kondogbia, de son côté, offrirait une présence physique plus importante et une meilleure protection de la défense avec cette absence de Amine Harit.

Miser sur la jeunesse : Ismaël Koné, le pari offensif

Ismaël Koné pourrait être une alternative intéressante pour apporter de la créativité et de la percussion au jeu marseillais. Son profil technique et sa capacité à dribbler comme Harit font de lui un joueur capable de déstabiliser les défenses adverses. Cependant, son manque d’expérience au haut niveau pourrait être un handicap.

Une option plus audacieuse : un duo d’attaquants en faux neuf

Pour surprendre le FC Nantes, De Zerbi pourrait tenter un coup en alignant un duo d’attaquants en faux neuf, avec notamment Elye Wahi et Neal Maupay. Cette option permettrait à l’OM de mettre en difficulté la défense nantaise grâce à la mobilité et à la technique de ses attaquants.

Le choix de Roberto De Zerbi dépendra de plusieurs facteurs : l’état de forme de ses joueurs, les forces et les faiblesses de l’équipe adverse, et les objectifs qu’il souhaite atteindre. Si l’Italien privilégie la solidité défensive, il pourrait opter pour Rongier ou Kondogbia. S’il souhaite prendre plus de risques, il pourrait miser sur Koné ou sur un duo d’attaquants en faux neuf.

Quelle que soit la décision de De Zerbi, l’absence de Amine Harit représente un véritable défi pour l’OM. Les Marseillais devront faire preuve de solidarité et d’efficacité pour s’imposer à Nantes et poursuivre leur saison sur une note positive.