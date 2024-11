Stade Brestois : Éric Roy vise la première moitié du classement contre l’OGC Nice

À l’approche de la dixième journée de Ligue 1 ce week-end, le Stade Brestois accueillera l’OGC Nice ce samedi 2 novembre 2024 au Stade Francis-Le Blé, à 18h00 GMT. La veille de cette confrontation, l’entraîneur des Bretons, Éric Roy, a pris la parole pour évoquer les enjeux, les objectifs, et l’analyse de l’équipe niçoise.

Éric Roy avant l’OGC Nice : « Nous voulons réaliser une belle prestation… »

Après avoir battu le Stade de Reims (2-1) le week-end dernier, le Stade Brestois a relancé sa saison, stoppée précédemment par un match nul (1-1) contre le Stade Rennais FC lors du derby breton. Cette victoire a redonné de l’espoir à Éric Roy et ses joueurs, déterminés à ne pas relâcher leurs efforts pour atteindre des objectifs similaires à ceux de la saison précédente : viser le haut du tableau. Cependant, ce week-end, les Ty Zefs seront opposés à une solide équipe de l’OGC Nice, actuellement 8e avec 13 points, qui partage les mêmes ambitions de podium.

Présent en conférence de presse à 24 heures du duel, Éric Roy a réitéré son envie de l’emporter face aux Aiglons pour se hisser dans la première moitié du classement. « C’est un match important pour nous, qui pourrait nous faire basculer dans la première moitié du championnat. Nous l’abordons avec l’envie de produire un bon contenu et une belle prestation », a-t-il affirmé. Néanmoins, il a aussi reconnu la difficulté du défi à venir : « Cela ne va pas être facile. Nice est une équipe de grande qualité. »

🗣️ 𝑬𝒓𝒊𝒄 𝑹𝒐𝒚 : "Nice possède un effectif de très haut niveau."



Avant la réception de l'OGC Nice au Stade Francis-Le Blé, Éric Roy s'est présenté en conférence de presse.



En intégralité 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) October 31, 2024

Méfiance d’Éric Roy face à l’OGC Nice

L’OGC Nice a démarré la saison par une défaite (1-2) contre l’AJ Auxerre, avant de se rattraper avec des victoires notables contre Angers SCO et l’AS Saint-Étienne. Le club niçois reste actuellement sur une série de quatre nuls, deux défaites et trois victoires, dont un succès spectaculaire contre l’AS Monaco (2-1). Une performance qui oblige Éric Roy à se montrer vigilant : « Nice est une équipe très solide défensivement, avec le nouveau système de Franck Haise. Leurs attaquants sont percutants et très doués en un-contre-un. Ils ont un effectif globalement de très haut niveau », a analysé l’entraîneur brestois de 57 ans.

Il est également intéressant de noter que le Stade Brestois et l’OGC Nice sont à égalité au classement, chacun avec 13 points. Cette rencontre s’annonce donc décisive pour départager ces deux rivaux.