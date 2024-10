Stade Brestois : le grand soulagement d’Ibrahim Salah après la victoire à Reims

Ce samedi soir, le Stade Brestois a décroché sa première victoire à l’extérieur en battant le Stade de Reims 2-1. Après le match, Ibrahim Salah a exprimé sa joie de contribuer au succès du club breton.

La performance d’Ibrahim Salah contre Reims

Bien qu’Ibrahim Salah n’ait ni marqué ni délivré de passe décisive face au Stade de Reims, il a joué un rôle important dans le couloir droit du Stade Brestois avec une performance remarquable. Très actif et impliqué dans l’animation offensive des Ty Zefs, l’ailier marocain de 23 ans a aidé son équipe grâce à sa technique et ses relances. À la fin du match, il a exprimé son soulagement de voir le Stade Brestois remporter sa première victoire à l’extérieur. Ibrahim Salah s’est dit heureux pour lui-même et pour l’ensemble de l’équipe.

Ibrahim Salah

Déclaration d’Ibrahim Salah après le match

« Soulagé après ce match compliqué ? On s’attendait à ce que ce soit difficile. Le Stade de Reims est une équipe solide, avec de bons joueurs. C’était un vrai combat ! Aujourd’hui, on l’emporte, et il faut continuer sur cette lancée. Il y a encore de gros matchs à venir. Jusqu’ici, on n’avait pris aucun point à l’extérieur, mais j’espère que cette victoire sera le début d’une série », a confié le joueur prêté par le Stade Rennais au micro de DAZN.

Le début de saison d’Ibrahim Salah avec le Stade Brestois

Il est à noter qu’Ibrahim Salah réalise un bon début de saison avec le Stade Brestois. Bien qu’il ne soit pas un titulaire indiscutable dans les onze de départ d’Éric Roy, il parvient à se démarquer dès qu’il en a l’occasion. En cinq matchs, l’ailier marocain a déjà marqué une fois, contre le Havre AC. Au total, il a été titularisé à deux reprises sous la direction du technicien français de 57 ans.