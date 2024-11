Bombe : Le PSG proche d’un accord pour Viktor Gyökeres !

Le PSG serait sur le point de boucler un transfert très attendu : celui de Viktor Gyökeres, l’attaquant suédois du Sporting Portugal. Le club de la capitale aurait fait du buteur de 26 ans une priorité pour renforcer son secteur offensif.

Les coulisses du transfert de Viktor Gyökeres au PSG

Si les négociations avec le Sporting Portugal pour Ousmane Diomande sont en cours, c’est bien le dossier Viktor Gyökeres qui semble le plus avancé pour le Paris Saint-Germain. Désireux de s’offrir les services d’un grand attaquant pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale française a fait de l’international suédois sa priorité numéro pour 2025.

De son côté, le Sporting Portugal a fixé ses conditions : un transfert définitif à hauteur de 70 millions d’euros l’été prochain, ou un paiement immédiat de la clause libératoire, soit 100 millions d’euros. Une troisième option serait envisageable : un transfert immédiat suivi d’un prêt de six mois au Sporting.

Selon les dernières informations, le PSG serait prêt à débourser entre 60 et 70 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien avant-centre de Coventry City. D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain serait prêt à débourser les 70 millions d’euros pour boucler le transfert le plus rapidement possible afin de doubler la concurrence des clubs anglais. Un montant important qui témoigne de l’intérêt du PSG pour ce profil offensif.

Viktor Gyökeres acheté cet hiver et attendu à Paris l’été prochain ?

Régulier en championnat portugais, Viktor Gyökeres possède un profil complet d’attaquant moderne : puissant, rapide et technique. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues, le natif de Stockholm possède des qualités qui pourraient apporter un plus indéniable à l’attaque parisienne.

Et aux dernières nouvelles, A Bola assure que Viktor Gyökeres aurait donné son accord pour un transfert au Paris SG. Désormais, Luis Campos va s’atteler à trouver les modalités de cette opération d’envergure avec les dirigeants du Sporting Portugal. Affaire à suivre…