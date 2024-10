PSG : Le successeur de Kylian Mbappé déjà à Paris ? Il calme tout le monde

Le PSG a perdu cet été l’attaquant au plus gros potentiel de son effectif avec le départ de Kylian Mbappé. Une grosse perte que le club de la capitale n’a pas pu compenser avec la signature d’un attaquant de renom. Toutefois, un buteur émerge même s’il n’aura jamais le niveau du Bondynois.

PSG : Bradley Barcola impressionne, Rabesandratana tempère les attentes

Depuis le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola s’est imposé comme un élément clé de l’attaque du PSG. Ses performances remarquables ont suscité de vives attentes, certains le comparent déjà à son illustre prédécesseur. Après neuf journées de Ligue 1, il porte l’attaque du Paris SG avec 8 buts marqués avec une place de leader au classement des buteurs.

Cependant, l’ancien joueur du PSG, Éric Rabesandratana, ne veut pas s’emballer et tempère cet enthousiasme. « À son arrivée, on pensait qu’il ne serait qu’un joueur de complément. On savait qu’il était doué, mais pas autant. Pareil pour sa force mentale. Finalement, il a fait son trou petit à petit. Aujourd’hui, il confirme tout le bien qu’on pense de lui », a-t-il confié dans une interview à La Provence.

L’ancien défenseur parisien estime que les attentes envers Barcola sont peut-être trop élevées. Rabesandratana souligne également que la pression sur le jeune buteur du PSG est désormais plus importante, pour un niveau qu’il ne pourrait peut-être jamais atteindre. « Malheureusement, l’attente, la pression augmentent en conséquence. Les gens sont moins patients et aimeraient qu’il se transforme en Mbappé. Mais c’est un niveau qu’il n’atteindra peut-être jamais… », a déclaré Éric Rabesandratana.

Bradley Barcola est une révélation cette saison pour le PSG, mais il est important de garder les pieds sur terre. Même si son talent est indéniable, il est difficile de comparer un jeune joueur à un phénomène comme Kylian Mbappé. Il faut lui laisser le temps de s’affirmer et de confirmer son potentiel fait comprendre l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.