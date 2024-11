Stade de Reims : Luka Elsner s’attend à un match difficile contre le Toulouse FC

Battu par le Stade Brestois (1-2) le week-end dernier, le Stade de Reims a pour objectif de renouer avec la victoire ce dimanche lors de son déplacement à Toulouse. Dans une interview accordée à la presse avant le match, Luka Elsner a exprimé ses attentes concernant les enjeux et les consignes données à ses joueurs.

Luka Elsner reste vigilant face au Toulouse FC

Interrogé sur le Toulouse FC, qui sera leur adversaire ce week-end, Luka Elsner a été clair en déclarant qu’il s’agit d’une formation difficile à battre. « Ils ont peu de points par rapport à ce qu’ils auraient mérité. C’est une équipe qui, désormais, a vraiment une continuité et une fluidité dans le travail qu’elle a mis en place. C’est une équipe qui sait ce qu’elle fait, qui maîtrise très bien son jeu et qui est extrêmement stable. Elle concède très peu de situations dangereuses, avec des mécanismes de jeu bien établis et difficiles à contrer. C’est une très bonne équipe, très sincèrement », a déclaré le technicien slovène de 42 ans, qui s’attend à un match ardu.

Le mot d’ordre de Luka Elsner pour battre Toulouse FC

Luka Elsner appelle ses joueurs à redoubler d’efforts contre le Toulouse FC pour éviter une troisième défaite consécutive après celles contre le Stade Brestois et l’AJ Auxerre. Ainsi, son mot d’ordre est de « montrer beaucoup de détermination, de travailler sur les sauts de concentration et de ne rien laisser au hasard dans notre préparation et notre manière de jouer les matchs ». Le coach n’est pas satisfait des deux dernières performances de son équipe, qui avait pourtant l’ambition de se positionner sur le podium.

Son mécontentement transparaît dans ses propos, mais il reste optimiste. « Dans une saison, il y a des cycles négatifs. Nous avons joué deux matchs où les scénarios n’ont pas tourné en notre faveur en raison de moments de baisse d’agressivité et d’une rigueur défaillante. Il faut, dans ce cas, faire appel à une concentration très forte et faire preuve de rigueur. Nous allons modifier ce cycle et faire en sorte de repartir sur une bonne dynamique. Il n’y a rien de dramatique, mais après deux défaites, cela doit nous inciter à faire preuve de vigilance », a-t-il conclu.