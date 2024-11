Transfert-Choc : Lookman avant Gyökeres, le PSG s’active !

En quête d’une nouvelle star offensive, le PSG vise Viktor Gyökeres, le phénomène du Sporting Portugal. Mais avant l’arrivée du buteur suédois, le club parisien aimerait boucler la signature d’Ademola Lookman, en grande forme avec l’Atalanta Bergame.

Mercato : Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Viktor Gyökeres ?

Le Paris Saint-Germain, à la recherche d’un attaquant de pointe pour renforcer son secteur offensif, semble avoir jeté son dévolu sur Viktor Gyökeres, le buteur du Sporting Portugal. Le profil physique et technique de l’international suédois, réputé pour sa puissance et son sens du but, correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique.

Mais la concurrence est rude, notamment de la part des clubs anglais, prêts à mettre les moyens pour s’attacher les services du joueur de 26 ans. Alors que les négociations s’intensifient entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du Sporting, un transfert pourrait bien se concrétiser dans les prochaines semaines. D’après PSG Inside Actus, un transfert pourrait être possible contre un chèque compris entre 60 et 70 millions d’euros.

Un montant que le Paris SG serait prêt à débourser pour s’offrir les services du natif de Stockholm, qui serait lui aussi enchanté à l’idée de défendre les couleurs du PSG la saison prochaine. Mais en attendant le dénouement de ce dossier colossal, le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait signer un autre attaquant dès cet hiver : Ademola Lookman.

Ademola Lookman, la piste chaude pour renforcer l’attaque parisienne cet hiver ?

Le Paris Saint-Germain pourrait bien relancer une piste explorée l’été dernier. En effet, selon les informations de Football Insider, le club de la capitale serait toujours très intéressé par le profil d’Ademola Lookman, l’ailier de l’Atalanta Bergame. Auteur d’une excellente saison et d’une finale de Ligue Europa remarquée, l’international nigérian de 27 ans a tapé dans l’œil des recruteurs parisiens.

Sa polyvalence offensive et sa capacité à faire la différence font de lui un renfort potentiel de choix pour renforcer l’attaque parisienne. Si le PSG semble en pole position pour s’attacher les services de Lookman, le dossier ne sera pas simple. L’Atalanta, consciente de la valeur de son joueur, pourrait réclamer une indemnité de transfert élevée, estimée à environ 40 millions d’euros.

De plus, la concurrence pourrait se montrer féroce, notamment de la part de West Ham, bien que les Hammers semblent moins bien placés financièrement. Affaire à suivre donc pour connaître l’issue de ce feuilleton cet hiver.