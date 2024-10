Ademola Lookman : Le PSG proche de boucler un transfert-choc

Après l’échec de la tentative de l’été passé, le dossier Ademola Lookman pourrait ressortir des tiroirs au PSG au terme de la saison. Et cela tombe bien puisque l’attaquant de l’Atalanta Bergame serait intéressé par le Paris SG.

Mercato : Le PSG n’a pas abandonné la piste Ademola Lookman

Le Paris Saint-Germain, à la recherche d’un attaquant polyvalent capable d’évoluer à différents postes, serait toujours intéressé par la piste menant à Ademola Lookman. Le profil de l’international nigérian, capable de jouer en pointe comme sur un côté, correspond parfaitement aux besoins de Luis Enrique. Sa vitesse, sa technique et son sens du but pourraient apporter un plus indéniable à l’attaque parisienne.

Après avoir échoué de l’attirer lors du dernier mercato estival, le club de la capitale française pourrait mettre le paquet pour s’attacher les services du joueur de 27 ans, également courtisé par d’autres grands clubs européens, notamment en Angleterre. Mais Ademola Lookman aurait une préférence claire pour la suite de sa carrière.

Ademola Lookman préfère le Paris SG à West Ham

L’absence d’un véritable numéro 9 depuis le départ de Kylian Mbappé alimente les débats au sein du Paris SG. Les supporters et une partie de la direction réclament un renfort offensif de poids qui pourrait être Ademola Lookman. Selon les dernières informations relayées pour Football Insider, West Ham, malgré la présence de Crysencio Summerville et Luis Guilherme au sein de son effectif, aurait pour projet de recruter Lookman au mercato de l’hiver prochain.

Mais toujours selon cette même source, le Paris Saint-Germain a l’étiquette de favori dans ce dossier. La puissance financière et la stature du club de Nasser Al-Khelaïfi dans le football européen le positionnent comme la destination probable si Lookman devient disponible.

L’international nigérian de 27 ans a déjà acquis une réputation importante en Europe, surtout après la finale de la dernière finale de la Ligue Europa, et le PSG est prêt à en tirer parti en lui offrant l’opportunité de rejoindre l’un des clubs d’élite du continent. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain va passer à l’action pour recruter Ademola Lookman dès cet hiver ou attendre l’été prochain pour relancer ce dossier.