FC Nantes : Alban Lafont bientôt en sélection du Burkina Faso ?

Le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, pourrait bientôt endosser le maillot du Burkina Faso. Né à Ouagadougou, la capitale du pays, le portier du FCN a été approché par la Fédération burkinabée pour rejoindre leur sélection nationale.

FC Nantes : Alban Lafont, un retour aux racines burkinabées en vue ?

Bien que l’entourage d’Alban Lafont confirme qu’une « réflexion est en cours » selon Ouest France, aucune décision n’aurait encore été prise sur son changement de nationalité sportive. Le FCN suit de près cette situation, qui pourrait influer sur la carrière de son gardien. Alban Lafont a passé son enfance au Burkina Faso, où sa mère occupait des postes importants, notamment en tant que députée et ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire entre 2018 et 2021.

Ce lien familial profond d’Alban Lafont avec le Burkina Faso pourrait influencer sa décision. Le gardien nantais est aujourd’hui sollicité pour représenter son pays d’origine en sélection. Bien qu’il ait porté le maillot tricolore dans toutes les catégories jeunes et qu’il ait même été appelé avec les A par Didier Deschamps en 2022, Lafont semble prêt à considérer cette nouvelle opportunité.

Un déchirement entre le Burkina Faso et la France ?

Le chemin vers les Bleus reste semé d’embûches pour Alban Lafont, malgré ses performances remarquables avec le FC Nantes. Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a actuellement un trio de gardiens bien établi, avec Mike Maignan, Alphonse Areola, et Brice Samba. Cette concurrence pourrait inciter Lafont à se tourner vers le Burkina Faso, où il pourrait trouver davantage d’opportunités de temps de jeu au niveau international que chez les Bleus.

Contrairement au Burkina Faso qui le sollicite pour jouer les premiers, l’équipe de France, elle, grouille de potentialités plus importantes que le gardien du FCN. Pas sur d’ailleurs qu’il soit rappelé par Didier Deschamps dans les années à venir avec l’émergence de portiers comme comme Lucas Chevalier du LOSC ou encore le toulousain Guillaume Restes qui progressent énormément tous les deux ces dernières années.