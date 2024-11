OM : Tension révélée entre Roberto De Zerbi et le vestiaire

Roberto De Zerbi n’a pas digéré la défaite 3-0 subie au Vélodrome face au PSG. Le technicien italien l’a fait savoir en étant en froid avec son vestiaire. C’est ce qu’a révélé Luis Henrique en conférence de presse.

OM : Colère froide de Roberto De Zerbi après la claque

La lourde défaite face au Paris Saint-Germain a laissé des traces au sein du vestiaire marseillais. Luis Henrique a confié que Roberto De Zerbi avait été particulièrement exigeant lors de la semaine qui a suivi le Clasico. L’entraîneur de l’OM a poussé les joueurs à travailler dur pour se remettre de ce coup d’arrêt.

« Il était extrêmement embêté, mais nous aussi, après ce match-là, mais lui peut-être un peu plus. Il nous avait donné sa confiance, il y avait tout un travail qui a été réalisé tout au fil de la semaine et donc oui cette semaine-ci a été plus dure », a révélé Luis Henrique en conférence de presse.

L’expulsion rapide d’Amine Harit et la domination du PSG ont provoqué une vive réaction de l’entraîneur italien, qui a intensifié les entraînements pour préparer le match contre le FC Nantes. Roberto De Zerbi s’est particulièrement montré froid avec ses joueurs. « Le travail était un peu plus acharné, il a été plus froid avec nous », a confié l’ailier brésilien.

Toutefois, tout ceci s’est fait sans enflammade mais avec l’objectif d’obtenir une réaction dès ce week-end. « Mais tout cela est extrêmement normal pour qu’on puisse travailler dur pour qu’on puisse vraiment obtenir le meilleur résultat possible pour le prochain match et pour qu’après nous puissions être heureux », a-t-il ajouté.

Un besoin de rebondir

Les joueurs marseillais sont conscients de l’importance de se reprendre rapidement. Après le gros coup d’arrêt face aux Parisiens, les hommes de Roberto De Zerbi veulent rapidement relever la tête face au FC Nantes. « Nous devons donner une réponse le plus rapidement possible et pas que seulement pour nos supporters mais également pour nous-mêmes pour qu’on puisse gagner en confiance et montrer que nous avons un objectif pour cette saison et montrer également que cela ne va pas avoir un impact », a insisté Luis Henrique.

La défaite face au PSG ne doit pas entamer la confiance des joueurs, qui doivent se concentrer sur les prochains matchs pour atteindre leurs objectifs. « Donc il faut oublier ce qui s’est passé, il faut tourner la page et maintenant il va falloir donner le tout pour le tout pour les matchs suivants », a réagi l’international brésilien.