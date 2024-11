ASSE : Les Verts font un terrible aveu avant d’affronter le RC Strasbourg

Après deux défaites consécutives, l’ASSE est sous pression et doit impérativement renouer avec le succès face au RC Strasbourg. Les entraîneurs, Olivier Dall’Oglio, et les joueurs, comme Dennis Appiah, reconnaissent une période difficile.

L’ASSE au bord du gouffre : Dall’Oglio et Appiah l’admettent

L’ASSE affronte le Racing Club de Strasbourg ce samedi à 21h, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. En pleine série noire, Saint-Étienne doit impérativement renouer avec la victoire pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien.

Les deux dernières défaites face à Lens (0-2) et Angers (4-2) ont mis à nu les lacunes d’une équipe stéphanoise en manque de confiance. Olivier Dall’Oglio et ses joueurs ont travaillé dur cette semaine pour corriger leurs erreurs et retrouver un jeu plus cohérent.

« Nous avons fait preuve de trop de naïveté et d’approximations, trop d’erreurs techniques lors des derniers matchs. Il faut absolument que nous soyons plus rigoureux défensivement en évitant de faire des cadeaux aux adversaires », a souligné l’entraîneur stéphanois, visiblement agacé par la situation.

Dennis Appiah reconnaît lui aussi que ses coéquipiers et lui traversent une période difficile. « Nous avons encaissé quatre buts à Angers, ce qui est très dur à digérer. C’est difficile de revoir ce match, d’analyser la manière dont nous avons concédé ces buts. C’était très dur pour l’équipe et pour moi personnellement », a-t-il avoué.

ASSE : Face au RC Strasbourg, l’urgence de réagir est totale

Face à un adversaire strasbourgeois en pleine forme, la tâche s’annonce ardue pour les Verts. Mais l’urgence est telle qu’il faudra tout donner pour décrocher les trois points. Les joueurs de l’ASSE disposeront-ils des ressources physiques et techniques suffisantes pour rivaliser avec le RC Strasbourg ?