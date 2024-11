ASSE : Olivier Dall’Oglio sous pression, Dennis Appiah prend sa défense

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE se joue chaque week-end avec l’obligation de réaliser un résultat positif. Sous pression, avec les rumeurs d’un probable licenciement, l’entraîneur stéphanois peut compter sur Dennis Appiah.

ASSE : Olivier Dall’Oglio botte en touche pour Wilfried Nancy

Alors que les rumeurs s’intensifient concernant un éventuel limogeage d’Olivier Dall’Oglio, Dennis Appiah a tenu à afficher sa confiance en son entraîneur. Le latéral droit de l’ASSE a ainsi apporté son soutien à un coach sous pression. Les résultats décevants des Verts en début de saison ont mis Dall’Oglio dans une situation délicate.

Les supporters commencent à s’impatienter et les médias évoquent de plus en plus ouvertement la possibilité d’un changement d’entraîneur. S’il a un nom qui revient avec insistance, c’est bien celui de Wilfried Nancy, l’entraîneur de Columbus en MLS. Interrogé sur ces rumeurs en conférence de presse, Dall’Oglio a préféré les qualifier de conneries.

« Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas allé vérifier. Si j’allais vérifier, il y aurait beaucoup de conneries qui sont dites et écrites et qui sont reprises. Ça fait partie du jeu. Ce n’est pas le domaine le plus flamboyant de notre football, ça c’est clair. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ? », a-t-il déclaré.

Dennis Appiah fait bloc derrière Olivier Dall’Oglio

Interrogé sur la situation de son entraîneur, Dennis Appiah a tenu à apporter son soutien sans réserve à Olivier Dall’Oglio. « Mon entraîneur, c’est Monsieur Dall’Oglio, on travaille ensemble, on a envie de s’en sortir tous ensemble. Moi avec lui. Pour le reste, ce n’est pas moi qui prend les décisions. On a déjà pas mal de choses à régler, je ne vais pas m’occuper de ça », a-t-il déclaré. Le latéral des Verts a ainsi appelé à l’unité au sein du groupe.

De son côté, Olivier Dall’Oglio est conscient de la situation délicate qu’il traverse. Il a toutefois affiché sa détermination à redresser la situation et à mener à bien sa mission à Saint-Étienne. « Je suis dans ma mission, je travaille au quotidien, je donne tout pour ce club et je profite au maximum d’être dans ce club parce que je sais la chance que j’ai d’être là. Voilà, mon message il est simple, j’avance ce n’est pas ce genre de choses qui doit me faire reculer », a-t-il assuré.