Coup de maître du PSG : Luis Enrique tient un top défenseur

Le PSG a profité de la grave blessure de Presnel Kimpembe pour se renforcer au poste de défenseur central cet été. Reconnu comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, Luis Campus a ainsi recruté un véritable roc dans ce secteur de jeu.

Mercato PSG : Luis Enrique enchanté par sa recrue surprise

Arrivé en toute discrétion en provenance de l’Eintracht Francfort cet été, Willian Pacho a rapidement conquis sa place de titulaire dans la défense du PSG. À 23 ans, l’international équatorien a déjà disputé 9 matches de Ligue 1 et impressionne par sa régularité et son sens tactique. D’ailleurs, Luis Enrique ne tarit pas d’éloges sur son nouveau défenseur central.

« Pacho, le joueur le plus utilisé ? Depuis le début de la saison, je vous ai souvent parlé de la différence entre les mots et les statistiques : elles ne trompent pas. On a toujours eu à l’esprit que sa signature était importante », a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse vendredi après-midi. « Il s’est adapté très vite et apporte beaucoup de choses dont on avait besoin : gagner des duels, ressortir des ballons, être efficace dans sa zone, récupérer beaucoup de ballons », a précisé le technicien espagnol.

Luis Enrique a notamment souligné la capacité de Pacho à gagner ses duels et à récupérer de nombreux ballons, des qualités essentielles pour un défenseur moderne. Le joueur de 23 ans semble avoir apporté un souffle nouveau à la défense parisienne, qui paraissait parfois friable la saison dernière. Le natif de Quindé fait déjà l’unanimité en France.

Willian Pacho, le nouveau mur de la défense parisienne

Dans l’optique de consolider son arrière-garde, le Paris Saint-Germain a signé un chèque de 40 millions d’euros pour arracher Willian Pacho à l’Eintracht Francfort cet été. Très à l’aise dans le jeu aérien et doté d’une excellente vision du jeu, Pacho apporte une stabilité déconcertante à la défense parisienne, orpheline de Presnel Kimpembe depuis février 2023.

🆕🔴🔵



Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho.

Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club.https://t.co/bVtuDRyYV7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024

Sa capacité à relancer proprement et à initier les actions offensives en fait un élément clé du dispositif de jeu de Luis Enrique. Certains pensent même que le PSG a tiré le gros lot avec Willian Pacho, voyant en lui le joueur idéal pour épauler Marquinhos.

« C’est un super recrutement. Pour moi, il est le complément parfait de Marquinhos. Il montre du caractère. Il a la discipline et un bon jeu de tête. Je le trouve encore un peu perfectible dans la concentration, mais c’est un top défenseur », a notamment décrit Éric Rabesandratana, ancien joueur du Paris SG, lors d’une interview accordée au journal Le Parisien.

Avec l’arrivée de Pacho, le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé le partenaire idéal pour Marquinhos. Les deux hommes se complètent à merveille et forment une charnière centrale solide et efficace. Reste à savoir si cette entente pourra perdurer dans la durée et si Pacho confirmera tout le bien que l’on pense de lui.