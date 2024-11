PSG – RC Lens : Luis Enrique dévoile ses armes pour creuser l’écart avec l’AS Monaco

Le compte à rebours est lancé ! Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi au Parc des Princes pour un choc de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette affiche qui peut permettre aux Parisiens de creuser l’écart avec l’AS Monaco.

PSG vs RC Lens : Luis Enrique convoque 20 joueurs

Avec la défaite de son dauphin, l’AS Monaco, face à Angers SCO (0-1), vendredi soir, le PSG peut davantage creuser l’écart au classement de Ligue 1. Cela passe par une victoire contre le RC Lens ce samedi à 17 heures au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait appel à 20 joueurs. Gonçalo Ramos, bien qu’ayant repris l’entraînement individuel, n’est pas encore remis.

Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont, quant à eux, toujours à l’infirmerie. Suspendu, Lucas Beraldo est également absent. Le coach parisien peut toutefois compter sur la présence de ses cadres, notamment Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Marquinhos. L’ancien tacticien du Barça pour donc compter sur un groupe compétitif pour défier les hommes de Will Still. Ce match s’annonce passionnant.

Une victoire permettrait au Paris Saint-Germain de prendre six points d’avance sur son dauphin, l’AS Monaco. Les Parisiens auront à cœur de confirmer leur bonne forme actuelle et de montrer qu’ils sont capables d’enchaîner après leur large succès au Vélodrome face à l’OM (3-0), dimanche passé, en clôture de la neuvième journée du championnat.

Le groupe du PSG pour affronter le RC Lens

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Skriniar, Zague, Pacho

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Joao Neves, Doué

Attaquants : Dembélé, Asensio, Lee, Kolo Muani, Barcola.