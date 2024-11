Bombe à Marseille : Frank McCourt prépare son départ de l’OM

Franck McCourt, propriétaire de l’OM depuis son accord avec Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016, préparerait effectivement son départ. L’Olympique de Marseille pourrait voir débarquer un nouvel investisseur.

OM : Les indices d’un changement de propriétaire se multiplient

Certain de ses sources, Thibaud Vézirian ne lâche pas l’affaire et soutient mordicus que Frank McCourt prépare bel et bien son prochain départ à la tête de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste d’investigations, des documents facilement accessibles sur internet prouvent que l’homme d’affaires américain cherche à vendre l’OM.

Pour lui, l’éloignement de plus en plus visible de Frank McCourt de la gestion de l’OM conforte sa thèse. Lors d’un Live sur sur Twitch, Thibaud Vézirian révèle ainsi que Frank McCourt n’est plus l’unique propriétaire du club marseillais.

« McCourt n’attendait plus que ça (de partir), on a vu son désintérêt pour l’Olympique de Marseille. Depuis avril 2024, il y a écrit, publiquement, dans un dossier que McCourt, qui était propriétaire unique du club, a laissé place à un pacte d’associés. C’est-à-dire qu’il est épaulé par des gens dont les noms n’ont pas été dévoilés », a confié Vézirian, qui annonce l’arrivée prochaine d’un consortium à Marseille.

« En fouillant dans mes sources, on apprend que c’était Guggenheim Partners, un fonds d’investissement qui finance le PSG, qui met la main à la patte et qui met des millions d’euros pour financer à la place de McCourt. Cela montre que McCourt est dans un désintérêt. Il se trame des choses qui n’ont rien à voir avec une gestion classique d’entreprise », a ajouté le journaliste français.